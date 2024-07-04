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После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град
После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град - 04.07.2024, ПРАЙМ
После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град
В пятницу, 5 июня, жителей столичного региона ждет резкая смена погоды: жара немного отступит, но город накроет ливень с градом. Об этом в своем Telegram-канале | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:47+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июня, жителей столичного региона ждет резкая смена погоды: жара немного отступит, но город накроет ливень с градом. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает мэр Москвы Сергей Собянин.Городские службы, по словам градоначальника, работают в усиленном режиме. На станциях общественного транспорта раздают питьевую воду. Однако в пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков. Длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск торфяных пожаров, предупреждал ранее заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.
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После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град
Мэр Собянин: 5 июня синоптики прогнозируют ливень, грозу и град