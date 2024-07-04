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Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:51+0300
2024-07-04T17:51+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. "Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", — сказал он, открывая совещание. Он рассказал, что около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году.Медведев поблагодарил добровольцев, принявших решение направиться в зону СВО и сейчас уверенно приближают победу.Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, СВО
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
Медведев на совещании в Минобороны обсудил доукомплектование ВС контрактниками
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны.
"Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", — сказал он, открывая совещание.
Он рассказал, что около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году.
Медведев поблагодарил добровольцев, принявших решение направиться в зону СВО и сейчас уверенно приближают победу.
Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
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