Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240704/medvedev-849770236.html
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:51+0300
2024-07-04T17:51+0300
спецоперация на украине
россия
дмитрий медведев
андрей белоусов
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. "Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", — сказал он, открывая совещание. Он рассказал, что около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году.Медведев поблагодарил добровольцев, принявших решение направиться в зону СВО и сейчас уверенно приближают победу.Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
https://1prime.ru/20240704/ssha-849769794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_073db916dd7b5dc9cbc62055e61f5f27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий медведев, андрей белоусов, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, СВО
17:51 04.07.2024
 
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии

Медведев на совещании в Минобороны обсудил доукомплектование ВС контрактниками

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны.
"Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", — сказал он, открывая совещание.
Он рассказал, что около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году.
Медведев поблагодарил добровольцев, принявших решение направиться в зону СВО и сейчас уверенно приближают победу.
Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности
17:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДмитрий МедведевАндрей БелоусовСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала