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ФРГ передала Молдавии технику для усиления погранконтроля

ФРГ передала Молдавии технику для усиления погранконтроля - 04.07.2024, ПРАЙМ

ФРГ передала Молдавии технику для усиления погранконтроля

Германия передала Пограничной полиции Молдавии внедорожники и моторные лодки на сумму более 1 миллиона евро для усиления пограничного контроля, заявил в четверг | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:07+0300

2024-07-04T15:07+0300

2024-07-04T15:07+0300

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КИШИНЕВ, 4 июл — ПРАЙМ. Германия передала Пограничной полиции Молдавии внедорожники и моторные лодки на сумму более 1 миллиона евро для усиления пограничного контроля, заявил в четверг глава молдавского МВД Адриан Ефрос. "Благодарим наших немецких партнеров за поддержку. Пограничная полиция получила от Германии 38 внедорожников и пять моторных лодок, которые будут использоваться для борьбы с нелегальной миграцией. Общая стоимость предоставленной техники составляет более 1 миллиона евро. Эти новые внедорожники и лодки существенно улучшат мобильность наших пограничных сил и упростят патрулирование границ, позволяя нам быстрее и эффективнее реагировать на возникающие угрозы," — сказал Ефрос во время церемонии передачи техники. Глава МВД Молдавии подчеркнул, что пограничная полиция будет сотрудничать с украинскими властями в предотвращении бегства граждан от мобилизации. "Планируется организовать совместные патрули для более эффективного контроля границ", — добавил министр. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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