Вы удивитесь: сколько будет стоить нефть к концу лета

МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. После серьезной просадки начала месяца, когда цена Brent падала до отметок в 77 долларов за баррель из-за неоправданно негативной реакции рынка на решения ОПЕК, продлившего добровольные ограничения по добыче на третий квартал, рынок восстановился до фундаментально оправданных уровней в 84-86 долларов за баррель. По итогам месяца цена на нефть Brent выросла на 4,6%. Опасения относительно силы роста спроса уступили ожиданиям летнего всплеска с началом "автомобильного сезона". Также котировки выросли на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, с эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном. Решение министерского комитета ОПЕК На встрече 2 июня члены организации решили продлить действие всех трех уровней ограничений. В их рамках добыча нефти в РФ останется на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки вплоть до конца третьего квартала, а это означает что год к году добыча может сократиться более чем на 4%. Решение о продлении добровольных квот было ожидаемым, однако продление официальных квот на весь 2025 стало не столь очевидным, учитывая, что ранее были сомнения по поводу желания Казахстана, Ирака, Кувейта и Алжира продлевать урезанные квоты и на следующий год. Несмотря на это, реакция рынка была негативной и фокусировалась на планах постепенного наращивания добычи с четвертого квартала, хотя ОПЕК+ и дал ясно понять, что пересмотрит решение об ослаблении квот при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Однако после изначальной просадки опасения о навесе предложения и недостаточном росте спроса уступили место более реалистичным ожиданиям дефицита на рынке нефти в текущем году. Прогнозы Ежемесячные отчеты энергетических агентств за июнь показывают, что прогнозы по спросу не снизились, а даже немного подросли. Мы практически не увидели сокращения оценок спроса, несмотря на опасения и достаточно пессимистичный тон послания МЭА. Ожидания на ближайший месяц В июле-августе ожидаем удержания цен на нефть в диапазоне 82-88 долларов за баррель на фоне сезонного роста спроса и как следствие сокращения уровней запасов. При деэскалации конфликта на Ближнем Востоке возможны просадки к нижним уровням диапазона, однако при очередных вспышках не исключаем и скачки выше 90 долларов за баррель. Автор - Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Анна Бутенко
Анна Бутенко
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Анна Бутенко
мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, нефть
Мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, Нефть
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. После серьезной просадки начала месяца, когда цена Brent падала до отметок в 77 долларов за баррель из-за неоправданно негативной реакции рынка на решения ОПЕК, продлившего добровольные ограничения по добыче на третий квартал, рынок восстановился до фундаментально оправданных уровней в 84-86 долларов за баррель. По итогам месяца цена на нефть Brent выросла на 4,6%.
Опасения относительно силы роста спроса уступили ожиданиям летнего всплеска с началом "автомобильного сезона". Также котировки выросли на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, с эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном.
Решение министерского комитета ОПЕК
На встрече 2 июня члены организации решили продлить действие всех трех уровней ограничений. В их рамках добыча нефти в РФ останется на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки вплоть до конца третьего квартала, а это означает что год к году добыча может сократиться более чем на 4%. Решение о продлении добровольных квот было ожидаемым, однако продление официальных квот на весь 2025 стало не столь очевидным, учитывая, что ранее были сомнения по поводу желания Казахстана, Ирака, Кувейта и Алжира продлевать урезанные квоты и на следующий год. Несмотря на это, реакция рынка была негативной и фокусировалась на планах постепенного наращивания добычи с четвертого квартала, хотя ОПЕК+ и дал ясно понять, что пересмотрит решение об ослаблении квот при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Однако после изначальной просадки опасения о навесе предложения и недостаточном росте спроса уступили место более реалистичным ожиданиям дефицита на рынке нефти в текущем году.
Прогнозы
Ежемесячные отчеты энергетических агентств за июнь показывают, что прогнозы по спросу не снизились, а даже немного подросли. Мы практически не увидели сокращения оценок спроса, несмотря на опасения и достаточно пессимистичный тон послания МЭА. Ожидания на ближайший месяц В июле-августе ожидаем удержания цен на нефть в диапазоне 82-88 долларов за баррель на фоне сезонного роста спроса и как следствие сокращения уровней запасов. При деэскалации конфликта на Ближнем Востоке возможны просадки к нижним уровням диапазона, однако при очередных вспышках не исключаем и скачки выше 90 долларов за баррель.
Автор - Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.