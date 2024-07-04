https://1prime.ru/20240704/neft-849735507.html

Вы удивитесь: сколько будет стоить нефть к концу лета

Вы удивитесь: сколько будет стоить нефть к концу лета - 04.07.2024, ПРАЙМ

Вы удивитесь: сколько будет стоить нефть к концу лета

После серьезной просадки начала месяца, когда цена Brent падала до отметок в 77 долларов за баррель из-за неоправданно негативной реакции рынка на решения ОПЕК, | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:00+0300

2024-07-04T14:00+0300

2024-07-04T14:00+0300

мнения аналитиков

мировой спрос на нефть

экспортные цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. После серьезной просадки начала месяца, когда цена Brent падала до отметок в 77 долларов за баррель из-за неоправданно негативной реакции рынка на решения ОПЕК, продлившего добровольные ограничения по добыче на третий квартал, рынок восстановился до фундаментально оправданных уровней в 84-86 долларов за баррель. По итогам месяца цена на нефть Brent выросла на 4,6%. Опасения относительно силы роста спроса уступили ожиданиям летнего всплеска с началом "автомобильного сезона". Также котировки выросли на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, с эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном. Решение министерского комитета ОПЕК На встрече 2 июня члены организации решили продлить действие всех трех уровней ограничений. В их рамках добыча нефти в РФ останется на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки вплоть до конца третьего квартала, а это означает что год к году добыча может сократиться более чем на 4%. Решение о продлении добровольных квот было ожидаемым, однако продление официальных квот на весь 2025 стало не столь очевидным, учитывая, что ранее были сомнения по поводу желания Казахстана, Ирака, Кувейта и Алжира продлевать урезанные квоты и на следующий год. Несмотря на это, реакция рынка была негативной и фокусировалась на планах постепенного наращивания добычи с четвертого квартала, хотя ОПЕК+ и дал ясно понять, что пересмотрит решение об ослаблении квот при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Однако после изначальной просадки опасения о навесе предложения и недостаточном росте спроса уступили место более реалистичным ожиданиям дефицита на рынке нефти в текущем году. Прогнозы Ежемесячные отчеты энергетических агентств за июнь показывают, что прогнозы по спросу не снизились, а даже немного подросли. Мы практически не увидели сокращения оценок спроса, несмотря на опасения и достаточно пессимистичный тон послания МЭА. Ожидания на ближайший месяц В июле-августе ожидаем удержания цен на нефть в диапазоне 82-88 долларов за баррель на фоне сезонного роста спроса и как следствие сокращения уровней запасов. При деэскалации конфликта на Ближнем Востоке возможны просадки к нижним уровням диапазона, однако при очередных вспышках не исключаем и скачки выше 90 долларов за баррель. Автор - Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая"

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Анна Бутенко

Анна Бутенко

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анна Бутенко

мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, нефть