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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:36+0300
2024-07-04T17:36+0300
энергетика
нефть
saudi aramco
азия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. "Saudi Aramco снижает цены на… нефть в Азии второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти видит продолжающуюся слабость спроса на своем основном рынке", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,6 доллара, теперь она на 1,8 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Цены на другие сорта для региона были также понижены, добавляет Блумберг. При этом Saudi Aramco повысила стоимость всех сортов нефти для северо-западной Европы и Средиземноморья на 0,9 доллара. Стоимость некоторых сортов для покупателей в США была также немного увеличена. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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нефть, saudi aramco, азия
Энергетика, Нефть, Saudi Aramco, АЗИЯ
17:36 04.07.2024
 
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии

Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии в августе

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.
"Saudi Aramco снижает цены на… нефть в Азии второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти видит продолжающуюся слабость спроса на своем основном рынке", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,6 доллара, теперь она на 1,8 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Цены на другие сорта для региона были также понижены, добавляет Блумберг.
При этом Saudi Aramco повысила стоимость всех сортов нефти для северо-западной Европы и Средиземноморья на 0,9 доллара. Стоимость некоторых сортов для покупателей в США была также немного увеличена.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
ЭнергетикаНефтьSaudi AramcoАЗИЯ
 
 
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