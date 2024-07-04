https://1prime.ru/20240704/neft-849769663.html
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:36+0300
2024-07-04T17:36+0300
2024-07-04T17:36+0300
энергетика
нефть
saudi aramco
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. "Saudi Aramco снижает цены на… нефть в Азии второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти видит продолжающуюся слабость спроса на своем основном рынке", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,6 доллара, теперь она на 1,8 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Цены на другие сорта для региона были также понижены, добавляет Блумберг. При этом Saudi Aramco повысила стоимость всех сортов нефти для северо-западной Европы и Средиземноморья на 0,9 доллара. Стоимость некоторых сортов для покупателей в США была также немного увеличена. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, saudi aramco, азия
Энергетика, Нефть, Saudi Aramco, АЗИЯ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии в августе
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.
"Saudi Aramco снижает цены на… нефть в Азии второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что крупнейший в мире экспортер нефти видит продолжающуюся слабость спроса на своем основном рынке", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,6 доллара, теперь она на 1,8 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Цены на другие сорта для региона были также понижены, добавляет Блумберг.
При этом Saudi Aramco повысила стоимость всех сортов нефти для северо-западной Европы и Средиземноморья на 0,9 доллара. Стоимость некоторых сортов для покупателей в США была также немного увеличена.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.