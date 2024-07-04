https://1prime.ru/20240704/osago-849748316.html

Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы

Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы - 04.07.2024, ПРАЙМ

Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы

Страховщики потребовали как можно скорее запустить фиксацию машин без ОСАГО с помощью камер. Документ скоро перестанут требовать при регистрации в ГИБДД. В... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:53+0300

2024-07-04T13:53+0300

2024-07-04T13:53+0300

осаго

дорожные штрафы

штрафы гибдд

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83276/56/832765657_0:0:1853:1043_1920x0_80_0_0_9581e5d39960428ea03021b0e73dc698.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Страховщики потребовали как можно скорее запустить фиксацию машин без ОСАГО с помощью камер. Документ скоро перестанут требовать при регистрации в ГИБДД. В Союзе автостраховщиков уверены, что теперь еще больше водителей начнут ездить без полисов, сообщает Autonews.Как выяснил портал, уже готовы поправки в КоАП, которые нормируют количество фиксаций полисов ОСАГО за один день с помощью дорожных камер, — в МВД возражений по этому поводу не возникло. Гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин объяснил, как дорожные камеры будут фиксировать водителей без ОСАГО. Камера фиксирует первое правонарушение, и идет сопоставление информации о наличии действующего полиса ОСАГО в базе данных НСИС. И если полиса нет, то приходит штраф. При этом учитываться должно только одно нарушение в сутки.

https://1prime.ru/20240703/moshennichestvo-849724681.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго, дорожные штрафы, штрафы гибдд, авто