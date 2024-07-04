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Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы
Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы - 04.07.2024, ПРАЙМ
Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы
Страховщики потребовали как можно скорее запустить фиксацию машин без ОСАГО с помощью камер. Документ скоро перестанут требовать при регистрации в ГИБДД. В... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:53+0300
2024-07-04T13:53+0300
2024-07-04T13:53+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Страховщики потребовали как можно скорее запустить фиксацию машин без ОСАГО с помощью камер. Документ скоро перестанут требовать при регистрации в ГИБДД. В Союзе автостраховщиков уверены, что теперь еще больше водителей начнут ездить без полисов, сообщает Autonews.Как выяснил портал, уже готовы поправки в КоАП, которые нормируют количество фиксаций полисов ОСАГО за один день с помощью дорожных камер, — в МВД возражений по этому поводу не возникло. Гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин объяснил, как дорожные камеры будут фиксировать водителей без ОСАГО. Камера фиксирует первое правонарушение, и идет сопоставление информации о наличии действующего полиса ОСАГО в базе данных НСИС. И если полиса нет, то приходит штраф. При этом учитываться должно только одно нарушение в сутки.
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осаго, дорожные штрафы, штрафы гибдд, авто
ОСАГО, дорожные штрафы, штрафы ГИБДД, Авто
Машины без ОСАГО поймают на камеру. Когда начнут приходить штрафы
РСА: камеры должны начать фиксировать машины без ОСАГО
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Страховщики потребовали как можно скорее запустить фиксацию машин без ОСАГО с помощью камер. Документ скоро перестанут требовать при регистрации в ГИБДД. В Союзе автостраховщиков уверены, что теперь еще больше водителей начнут ездить без полисов, сообщает Autonews
.
Как выяснил портал, уже готовы поправки в КоАП, которые нормируют количество фиксаций полисов ОСАГО за один день с помощью дорожных камер, — в МВД возражений по этому поводу не возникло.
Гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин объяснил, как дорожные камеры будут фиксировать водителей без ОСАГО. Камера фиксирует первое правонарушение, и идет сопоставление информации о наличии действующего полиса ОСАГО в базе данных НСИС. И если полиса нет, то приходит штраф. При этом учитываться должно только одно нарушение в сутки.
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