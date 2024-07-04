https://1prime.ru/20240704/peregovory-849767753.html

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной

Прекращение огня на линии соприкосновения с Украиной невозможно без начала мирных переговоров, сказал глава государства Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:19+0300

2024-07-04T17:19+0300

2024-07-04T17:19+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Прекращение огня на линии соприкосновения с Украиной невозможно без начала мирных переговоров, сказал глава государства Владимир Путин."Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги мы просто не можем", — заявил российский лидер в рамках визита в Астану по случаю саммита ШОС.Путин подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы противник использовал перемирие для улучшения своего положения, вооружившись и перевооружившись путем принудительной мобилизации.Также президент отметил, что необходимо добиться от Украины согласия на необратимые и приемлемые для России шаги.Президент принял участие в саммит ШОС, который проходил в Астане 3-4 июля и посвящен укреплению международного диалога и достижению устойчивого мира и развития.

https://1prime.ru/20240704/ssha-849767473.html

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россия, украина, владимир путин