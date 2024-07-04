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Верховный лидер Ирана передал Путину послание о будущем стран

Верховный лидер Ирана передал Путину послание о будущем стран - 04.07.2024, ПРАЙМ

Верховный лидер Ирана передал Путину послание о будущем стран

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал президенту России послание о взаимодействии двух стран в будущем. Его слова на встреча с Владимиром Путиным передал... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:55+0300

2024-07-04T11:55+0300

2024-07-04T11:55+0300

иран

россия

али хаменеи

владимир путин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал президенту России послание о взаимодействии двух стран в будущем. Его слова на встреча с Владимиром Путиным передал и.о. президента республики Мохаммад Мохбер."В первую очередь, хотел бы передать благодарность за присутствие делегации на похоронах президента (Эбрахима Раиси), он также просил передать, что двусторонние отношений с РФ носят глубокий характер и со сменой правительства (после президентских выборов) они останутся прежними", - заверил Мохбер.Вертолет с Раиси разбился 19 мая. Согласно опубликованным материалам, после взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета". Должность президента временно занял Мохбер. На 5 июля запланировал второй тур досрочных выборов.

https://1prime.ru/20240524/vertolety-848498404.html

иран

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иран, россия, али хаменеи, владимир путин, ибрахим раиси