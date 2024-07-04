https://1prime.ru/20240704/sollers-849751892.html

Sollers Argo получил коробку передач российского производства

Sollers Argo получил коробку передач российского производства - 04.07.2024, ПРАЙМ

Sollers Argo получил коробку передач российского производства

Малотоннажный фургон Argo получил отечественную коробку передач — шестиступенчатую "механику", которую начали производить в феврале, пишет портал Motor. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:20+0300

2024-07-04T14:20+0300

2024-07-04T14:20+0300

авто

sollers

ford

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Малотоннажный фургон Argo получил отечественную коробку передач — шестиступенчатую "механику", которую начали производить в феврале, пишет портал Motor.Sollers, как ранее сообщалось, локализовал на Заволжском моторном заводе лицензионную сборку агрегата китайской фирмы JAC.Коробка составляет пару двухлитровому "дизелю" мощностью 130 лошадиных сил, которым также обещали оснастить УАЗ "Патриот". Внедорожник с таким агрегатом появится, предположительно, в 2025 году. Сам мотор локализовали на бывшем заводе Ford в Елабуге еще год назад.ПАО "Соллерс" — российская автомобилестроительная компания, владеет контрольными пакетами акций ООО "Ульяновский автомобильный завод", ПАО "Заволжский моторный завод" ("ЗМЗ"), а также ООО "Соллерс Алабуга".

https://1prime.ru/20240513/sollers-848108592.html

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авто, sollers, ford