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Sollers Argo получил коробку передач российского производства - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Sollers Argo получил коробку передач российского производства
Sollers Argo получил коробку передач российского производства - 04.07.2024, ПРАЙМ
Sollers Argo получил коробку передач российского производства
Малотоннажный фургон Argo получил отечественную коробку передач — шестиступенчатую "механику", которую начали производить в феврале, пишет портал Motor. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:20+0300
2024-07-04T14:20+0300
авто
sollers
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Малотоннажный фургон Argo получил отечественную коробку передач — шестиступенчатую "механику", которую начали производить в феврале, пишет портал Motor.Sollers, как ранее сообщалось, локализовал на Заволжском моторном заводе лицензионную сборку агрегата китайской фирмы JAC.Коробка составляет пару двухлитровому "дизелю" мощностью 130 лошадиных сил, которым также обещали оснастить УАЗ "Патриот". Внедорожник с таким агрегатом появится, предположительно, в 2025 году. Сам мотор локализовали на бывшем заводе Ford в Елабуге еще год назад.ПАО "Соллерс" — российская автомобилестроительная компания, владеет контрольными пакетами акций ООО "Ульяновский автомобильный завод", ПАО "Заволжский моторный завод" ("ЗМЗ"), а также ООО "Соллерс Алабуга".
https://1prime.ru/20240513/sollers-848108592.html
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авто, sollers, ford
Авто, Sollers, Ford
14:20 04.07.2024
 
Sollers Argo получил коробку передач российского производства

Motor: Sollers начал оснащать Argo "механикой", сделанной в России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация автомобилей "Соллерс" в Москве
Презентация автомобилей Соллерс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Малотоннажный фургон Argo получил отечественную коробку передач — шестиступенчатую "механику", которую начали производить в феврале, пишет портал Motor.
Sollers, как ранее сообщалось, локализовал на Заволжском моторном заводе лицензионную сборку агрегата китайской фирмы JAC.
Коробка составляет пару двухлитровому "дизелю" мощностью 130 лошадиных сил, которым также обещали оснастить УАЗ "Патриот". Внедорожник с таким агрегатом появится, предположительно, в 2025 году. Сам мотор локализовали на бывшем заводе Ford в Елабуге еще год назад.
ПАО "Соллерс" — российская автомобилестроительная компания, владеет контрольными пакетами акций ООО "Ульяновский автомобильный завод", ПАО "Заволжский моторный завод" ("ЗМЗ"), а также ООО "Соллерс Алабуга".
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АвтоSollersFord
 
 
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