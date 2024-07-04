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Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт - 04.07.2024, ПРАЙМ
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Угнавшему танк Т-64 украинскому танкисту Максиму Лихачеву вручили паспорт России, сообщает корреспондент РИА Новости. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:29+0300
2024-07-04T06:29+0300
2024-07-04T06:29+0300
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ЛУГАНСК, 4 июл - ПРАЙМ. Угнавшему танк Т-64 украинскому танкисту Максиму Лихачеву вручили паспорт России, сообщает корреспондент РИА Новости."Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ", - заявил РИА Новости начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитан полиции Татьяна Коваленко.Отмечается, что Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт. Он также поделился планами, что хочет завести семью и работать лесничим в России.В конце мая текущего года на донецком направлении Лихачев перешел на сторону российской армии. Сообщалось, что он угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718061.html
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Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт
ЛУГАНСК, 4 июл - ПРАЙМ. Угнавшему танк Т-64 украинскому танкисту Максиму Лихачеву вручили паспорт России, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ", - заявил РИА Новости начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитан полиции Татьяна Коваленко.
Отмечается, что Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт. Он также поделился планами, что хочет завести семью и работать лесничим в России.
В конце мая текущего года на донецком направлении Лихачев перешел на сторону российской армии. Сообщалось, что он угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.
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