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Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР
Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ
Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР
Американская компания Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее, говорится в... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:19+0300
2024-07-04T12:19+0300
tesla
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Американская компания Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее, говорится в заявлении Еврокомиссии. "По обоснованному запросу один производитель электромобилей в Китае – Tesla – может получить индивидуально рассчитанную на финальном этапе ставку пошлины", - указывается в документе. Там также заверили, что любой производитель электрических автомобилей в Китае, не попавший в список по фиксированным пошлинам, может запросить расчет индивидуальной ставки. Расчет будет произведен в срок до 9 месяцев с момента запроса. Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
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tesla, пошлины
Tesla, пошлины
12:19 04.07.2024
 
Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР

Tesla запросила у ЕС индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
© Unsplash/Austin Ramsey
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Американская компания Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"По обоснованному запросу один производитель электромобилей в Китае – Tesla – может получить индивидуально рассчитанную на финальном этапе ставку пошлины", - указывается в документе.
Там также заверили, что любой производитель электрических автомобилей в Китае, не попавший в список по фиксированным пошлинам, может запросить расчет индивидуальной ставки. Расчет будет произведен в срок до 9 месяцев с момента запроса.
Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.
В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
 
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