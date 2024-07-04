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Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену

Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену - 04.07.2024, ПРАЙМ

Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену

The Daily Beast, ссылаясь на слова Дональда Трампа."(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:02+0300

2024-07-04T12:02+0300

2024-07-04T12:02+0300

сша

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Прошедшие недавно провальные дебаты заставят действующего президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Об этом пишет издание The Daily Beast, ссылаясь на слова Дональда Трампа."(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил кандидат в президенты.Трамп также отметил, что Харрис является для него более выгодным оппонентом, при этом назвав ее "жалкой". По его словам, он будет продолжать давить на Байдена, чтобы он сам принял решение покинуть президентскую гонку.Как заявил Трамп, действующий глава Белого дома не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, так как не является достаточно "жестким" для общения с ними человеком.

https://1prime.ru/20240704/ssha-849726138.html

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша