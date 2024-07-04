Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/tramp-849740113.html
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену - 04.07.2024, ПРАЙМ
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
The Daily Beast, ссылаясь на слова Дональда Трампа."(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
сша
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Прошедшие недавно провальные дебаты заставят действующего президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Об этом пишет издание The Daily Beast, ссылаясь на слова Дональда Трампа."(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил кандидат в президенты.Трамп также отметил, что Харрис является для него более выгодным оппонентом, при этом назвав ее "жалкой". По его словам, он будет продолжать давить на Байдена, чтобы он сам принял решение покинуть президентскую гонку.Как заявил Трамп, действующий глава Белого дома не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, так как не является достаточно "жестким" для общения с ними человеком.
https://1prime.ru/20240704/ssha-849726138.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_19b3e7ccd1217a8ed1d553ce68542bdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
12:02 04.07.2024
 
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену

Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Прошедшие недавно провальные дебаты заставят действующего президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Об этом пишет издание The Daily Beast, ссылаясь на слова Дональда Трампа.

"(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил кандидат в президенты.
Трамп также отметил, что Харрис является для него более выгодным оппонентом, при этом назвав ее "жалкой". По его словам, он будет продолжать давить на Байдена, чтобы он сам принял решение покинуть президентскую гонку.
Как заявил Трамп, действующий глава Белого дома не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, так как не является достаточно "жестким" для общения с ними человеком.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
06:17
 
СШАДональд ТрампДжо Байденвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала