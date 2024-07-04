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Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт
Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:21+0300
2024-07-04T17:21+0300
2024-07-04T17:21+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин.При этом он подчеркнул, что не знаком с конкретными предложениями американского политика и миллиардера. "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - сказал Путин журналистам в Астане. Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией. После этого Владимир Зеленский потребовал от Трампа представить конкретные шаги. "Мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — настаивает Зеленский.
https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html
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владимир путин, дональд трамп, украина, сво, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, СВО, Владимир Зеленский
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт
Путин: слова Трампа о готовности остановить украинский конфликт искренние
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что не знаком с конкретными предложениями американского политика и миллиардера. "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - сказал Путин журналистам в Астане.
Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией. После этого Владимир Зеленский потребовал от Трампа представить конкретные шаги. "Мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — настаивает Зеленский.
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине