https://1prime.ru/20240704/tramp-849768384.html

Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт

Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт

Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:21+0300

2024-07-04T17:21+0300

2024-07-04T17:21+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дональд трамп

украина

сво

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg

АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин.При этом он подчеркнул, что не знаком с конкретными предложениями американского политика и миллиардера. "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - сказал Путин журналистам в Астане. Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией. После этого Владимир Зеленский потребовал от Трампа представить конкретные шаги. "Мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — настаивает Зеленский.

https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, украина, сво, владимир зеленский