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Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт
Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:21+0300
2024-07-04T17:21+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин.При этом он подчеркнул, что не знаком с конкретными предложениями американского политика и миллиардера. "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - сказал Путин журналистам в Астане. Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией. После этого Владимир Зеленский потребовал от Трампа представить конкретные шаги. "Мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — настаивает Зеленский.
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владимир путин, дональд трамп, украина, сво, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, СВО, Владимир Зеленский
17:21 04.07.2024
 
Путин серьезно отнесся к словам Трампа о готовности остановить конфликт

Путин: слова Трампа о готовности остановить украинский конфликт искренние

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Москва серьезно относится к словам Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, отметил российский лидер Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что не знаком с конкретными предложениями американского политика и миллиардера. "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - сказал Путин журналистам в Астане.
Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией. После этого Владимир Зеленский потребовал от Трампа представить конкретные шаги. "Мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — настаивает Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине
Вчера, 16:29
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампУКРАИНАСВОВладимир Зеленский
 
 
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