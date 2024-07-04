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"Транснефть" ускорила расширение нефтепроводных мощностей

"Транснефть" ускорила расширение нефтепроводных мощностей - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" ускорила расширение нефтепроводных мощностей

Руководство "Транснефти" приняло практические решения для ускорения расширения нефтепроводных мощностей в направлении южных и северо-западных портов, а также... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:23+0300

2024-07-04T14:23+0300

2024-07-04T14:23+0300

энергетика

нефть

транснефть

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Руководство "Транснефти" приняло практические решения для ускорения расширения нефтепроводных мощностей в направлении южных и северо-западных портов, а также восточных маршрутов, говорится в сообщении компании. Президент "Транснефти" Николай Токарев провел выездное рабочее совещание в Краснодарском крае. В совещании участвовали первый вице-президент компании Максим Гришанин, вице-президенты Сергей Андронов, Борис Король и Сергей Шоцкий, гендиректор "Черномортранснефти" Александр Зленко, гендиректор Новороссийского морского торгового порта (НМТП) Сергей Киреев. "Был рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов по расширению пропускных мощностей в южном направлении - Новороссийска, а также Приморска и восточных маршрутов. Приняты практические решения, направленные на ускорение сроков реализации указанных проектов", - говорится в сообщении. В конце прошлого года Токарев заявлял, что "Транснефть" может расширить мощность порта Приморск на Балтике - до 57 миллионов тонн - раньше намеченного срока, уже в 2024 году. Расширение инфраструктуры идет и в порту Новороссийск в Черном море. По мнению Токарева, рост отгрузок нефти через Новороссийск до 52 миллионов тонн в 2025 году абсолютно реален. "Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).

https://1prime.ru/20240704/neft-849735507.html

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нефть, транснефть