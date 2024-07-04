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В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине
Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T07:26+0300
2024-07-04T07:34+0300
спецоперация на украине
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ООН, 3 июл – ПРАЙМ. Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим мнением американский правозащитник Кристофер Хелали."Что необходимо для мира - это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории", – сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Ранее американский журналист и правовед Даниэль Ковалик осудил западные страны в саботаже мирного соглашения по Украине. По его словам, Соединенные Штаты несут ответственность за препятствование мирному соглашению между сторонами конфликта через месяц после его начала.
https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html
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сша, украина, сво
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, СВО
07:26 04.07.2024 (обновлено: 07:34 04.07.2024)
 
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине

Хелали: достичь мира на Украине невозможно, пока там поощряют нацистов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ООН, 3 июл – ПРАЙМ. Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим мнением американский правозащитник Кристофер Хелали.
"Что необходимо для мира - это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории", – сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Ранее американский журналист и правовед Даниэль Ковалик осудил западные страны в саботаже мирного соглашения по Украине. По его словам, Соединенные Штаты несут ответственность за препятствование мирному соглашению между сторонами конфликта через месяц после его начала.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине
Вчера, 16:29
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАСВО
 
 
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