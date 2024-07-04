https://1prime.ru/20240704/ukraina-849726805.html
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине
Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T07:26+0300
2024-07-04T07:26+0300
2024-07-04T07:34+0300
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ООН, 3 июл – ПРАЙМ. Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим мнением американский правозащитник Кристофер Хелали."Что необходимо для мира - это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории", – сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Ранее американский журналист и правовед Даниэль Ковалик осудил западные страны в саботаже мирного соглашения по Украине. По его словам, Соединенные Штаты несут ответственность за препятствование мирному соглашению между сторонами конфликта через месяц после его начала.
https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, СВО
В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине
Хелали: достичь мира на Украине невозможно, пока там поощряют нацистов
ООН, 3 июл – ПРАЙМ. Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим мнением американский правозащитник Кристофер Хелали.
"Что необходимо для мира - это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории", – сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Ранее американский журналист и правовед Даниэль Ковалик осудил западные страны в саботаже мирного соглашения по Украине. По его словам, Соединенные Штаты несут ответственность за препятствование мирному соглашению между сторонами конфликта через месяц после его начала.
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине