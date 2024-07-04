https://1prime.ru/20240704/ukraina-849726805.html

В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине

В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, что мешает достижению мира на Украине

Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T07:26+0300

2024-07-04T07:26+0300

2024-07-04T07:34+0300

спецоперация на украине

сша

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

ООН, 3 июл – ПРАЙМ. Пока не Украине не будут запрещена нацистская идеология и проявлено уважение к русской культуре, разрешение конфликта не будет возможным, поделился своим мнением американский правозащитник Кристофер Хелали."Что необходимо для мира - это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории", – сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Ранее американский журналист и правовед Даниэль Ковалик осудил западные страны в саботаже мирного соглашения по Украине. По его словам, Соединенные Штаты несут ответственность за препятствование мирному соглашению между сторонами конфликта через месяц после его начала.

https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, сво