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Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину - 04.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240704/ukraina-849751412.html
Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину
Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину - 04.07.2024, ПРАЙМ
Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину
Войска на Украину отправлять не следует, Польша и Словакия солидарны в этом вопросе. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:11+0300
2024-07-04T14:12+0300
спецоперация на украине
украина
словакия
польша
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Войска на Украину отправлять не следует, Польша и Словакия солидарны в этом вопросе. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда.Лидер Польши провел переговоры с президентом Словакии Петером Пеллегрини. "Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос", - сказал Дуда. Он добавил, что Варшава обучает украинских солдат, а также направляет Киеву военную помощь на миллиарды долларов: танки, бронированные автомобили, боеприпасы.Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявлял, что никакая сила не заставит страну направить свои войска на Украину.
https://1prime.ru/20240704/nato-849731515.html
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украина, словакия, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ПОЛЬША
14:11 04.07.2024 (обновлено: 14:12 04.07.2024)
 
Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину

Президенты Польши и Словакии согласны, что не стоит направлять войска на Украину

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Войска на Украину отправлять не следует, Польша и Словакия солидарны в этом вопросе. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда.
Лидер Польши провел переговоры с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
"Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос", - сказал Дуда.
Он добавил, что Варшава обучает украинских солдат, а также направляет Киеву военную помощь на миллиарды долларов: танки, бронированные автомобили, боеприпасы.
Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявлял, что никакая сила не заставит страну направить свои войска на Украину.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
10:12
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСЛОВАКИЯПОЛЬША
 
 
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