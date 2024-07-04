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Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину

Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину - 04.07.2024, ПРАЙМ

Президенты Польши и Словакии согласны в вопросе отправки войск на Украину

Войска на Украину отправлять не следует, Польша и Словакия солидарны в этом вопросе. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:11+0300

2024-07-04T14:11+0300

2024-07-04T14:12+0300

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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Войска на Украину отправлять не следует, Польша и Словакия солидарны в этом вопросе. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда.Лидер Польши провел переговоры с президентом Словакии Петером Пеллегрини. "Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос", - сказал Дуда. Он добавил, что Варшава обучает украинских солдат, а также направляет Киеву военную помощь на миллиарды долларов: танки, бронированные автомобили, боеприпасы.Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявлял, что никакая сила не заставит страну направить свои войска на Украину.

https://1prime.ru/20240704/nato-849731515.html

украина

словакия

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