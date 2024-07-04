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Советник главы ДНР рассказал об изменении в поведении украинских военных
Советник главы ДНР рассказал об изменении в поведении украинских военных - 04.07.2024, ПРАЙМ
Советник главы ДНР рассказал об изменении в поведении украинских военных
Украинские военные трижды массово сдавались в плен за последнее время, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:34+0300
2024-07-04T14:34+0300
2024-07-04T14:34+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Украинские военные трижды массово сдавались в плен за последнее время, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. "Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться в плен практически с момента их мобилизации", — сказал Гагин эфире Первого канала. По его словам, российские военные успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решения ВСУ, также удавалось ликвидировать целые колонны техники противника.В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849723952.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Советник главы ДНР рассказал об изменении в поведении украинских военных
Советник главы ДНР: украинские военные массово сдаются в плен
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Украинские военные трижды массово сдавались в плен за последнее время, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
"Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться в плен практически с момента их мобилизации", — сказал Гагин эфире Первого канала.
По его словам, российские военные успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решения ВСУ, также удавалось ликвидировать целые колонны техники противника.
В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
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