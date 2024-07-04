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Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году
Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году
Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:31+0300
2024-07-04T17:31+0300
2024-07-04T17:31+0300
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. "Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали", — сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Он рассказал, что Запад попросил отвести войска от Киева, что ВС РФ и сделали, однако Россия "вновь столкнулась с обманом."Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", — подчеркнул он.Ранее на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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украина, россия, запад, огонь
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, огонь
Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году
Путин: Запад просил прекратить огонь, когда ВС РФ были у Киева в 2022 году
АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году.
"Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали", — сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
Он рассказал, что Запад попросил отвести войска от Киева, что ВС РФ и сделали, однако Россия "вновь столкнулась с обманом.
"Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", — подчеркнул он.
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Ранее на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.