https://1prime.ru/20240704/ukraina-849768938.html

Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году

Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о просьбе Запада в отношении Украины в 2022 году

Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:31+0300

2024-07-04T17:31+0300

2024-07-04T17:31+0300

спецоперация на украине

украина

россия

запад

огонь

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. "Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали", — сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Он рассказал, что Запад попросил отвести войска от Киева, что ВС РФ и сделали, однако Россия "вновь столкнулась с обманом."Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", — подчеркнул он.Ранее на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240704/peregovory-849767753.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, запад, огонь