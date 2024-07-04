https://1prime.ru/20240704/ukraina-849772178.html

На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде

На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде - 04.07.2024, ПРАЙМ

На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде

На Украине властям ничего не известно о местоположении почти миллиона мужчин, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T18:41+0300

2024-07-04T18:41+0300

2024-07-04T18:42+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На Украине властям ничего не известно о местоположении почти миллиона мужчин, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "Как работала мобилизация? Она работала преимущественно по официальным реестрам. То есть, в процессе анализа мобилизационного резерва и потенциала мы обнаружили, например, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста – это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода", — сказал Наталуха в эфире "Общественного радио", По его словам, некоторых людей нет ни в реестрах предпринимателей, ни среди наемных работников. Наталуха добавил, что некоторые мужчины специально увольняются с работы, чтобы "спрятаться от государства и не светиться по реестрам". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.

https://1prime.ru/20240704/ukraina-849768938.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, мобилизация на украине