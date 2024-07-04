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На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде - 04.07.2024, ПРАЙМ
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На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде
На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде - 04.07.2024, ПРАЙМ
На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде
На Украине властям ничего не известно о местоположении почти миллиона мужчин, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T18:41+0300
2024-07-04T18:42+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
мобилизация на украине
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На Украине властям ничего не известно о местоположении почти миллиона мужчин, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "Как работала мобилизация? Она работала преимущественно по официальным реестрам. То есть, в процессе анализа мобилизационного резерва и потенциала мы обнаружили, например, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста – это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода", — сказал Наталуха в эфире "Общественного радио", По его словам, некоторых людей нет ни в реестрах предпринимателей, ни среди наемных работников. Наталуха добавил, что некоторые мужчины специально увольняются с работы, чтобы "спрятаться от государства и не светиться по реестрам". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
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украина, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине
18:41 04.07.2024 (обновлено: 18:42 04.07.2024)
 
На Украине не знают, где находятся почти миллион мужчин, заявили в Раде

депутат Рады: власти Украины не имеют данных о местоположении почти 1 млн мужчин

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На Украине властям ничего не известно о местоположении почти миллиона мужчин, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"Как работала мобилизация? Она работала преимущественно по официальным реестрам. То есть, в процессе анализа мобилизационного резерва и потенциала мы обнаружили, например, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста – это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода", — сказал Наталуха в эфире "Общественного радио",
По его словам, некоторых людей нет ни в реестрах предпринимателей, ни среди наемных работников. Наталуха добавил, что некоторые мужчины специально увольняются с работы, чтобы "спрятаться от государства и не светиться по реестрам".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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17:31
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизациямобилизация на Украине
 
 
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