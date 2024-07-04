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Ослабление доллара помогло вырасти фунту и евро

Ослабление доллара помогло вырасти фунту и евро - 04.07.2024, ПРАЙМ

Ослабление доллара помогло вырасти фунту и евро

Британский фунт и евро в четверг выросли против доллара США, после того как слабые экономические данные уронили американскую валюту в среду. Тем временем... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:35+0300

2024-07-04T16:35+0300

2024-07-04T16:35+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Британский фунт и евро в четверг выросли против доллара США, после того как слабые экономические данные уронили американскую валюту в среду. Тем временем внимание инвесторов сфокусировано на начавшихся выборах в Великобритании и приближающихся выборах во Франции.На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,1%, по 1,2757, после роста в среду на 0,46% и достижения максимума за три недели. Пара евро/доллар тоже торговалась с повышением на 0,1%, по 1,0801, после роста в среду на 0,4% и достижения максимума за три недели.За текущий год фунт вырос против доллара США и стал самой успешной валютой G10.Доллар упал после выхода в среду разочаровывающих данных США, в том числе отчета о состоянии сферы услуг и данных по занятости ADP. Эти индикаторы позволяют говорить о замедлении американской экономики."Эти данные укрепляют наблюдателей во мнении, что рынок труда, возможно, слабеет, в связи с чем у ФРС будет возможность снизить процентные ставки позднее в текущем году", - сказала Джейн Фоули из Rabobank.В настоящее время рынки прогнозируют снижение ключевой процентной ставки ФРС в этом году почти на 50 базисных пунктов, причем процесс этот, скорее всего, начнется с понижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, за которым последует второе понижение ближе к концу года. Такого рода ожидания способствовали снижению доходности казначейских облигаций США.Самые важные ежемесячные данные по рынку труда США – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства – выйдут в пятницу. По мнению опрошенных Reuters экономистов, они продемонстрируют рост на 190 000 в июне после роста на 272 000 в мае.В четверг рынки США закрыты по случаю праздника.В Великобритании в четверг началось голосование, и, судя по всему, следующем премьер-министром будет выбран глава Лейбористской партии Кир Стармер. Консервативная партия Риши Сунака, находившаяся у власти 14 лет, зачастую непростых, лишится власти.Фоули объясняет сдержанную реакцию рынка на выборы и предвыборный процесс двумя причинами."Во-первых, Лейбористская партия уже некоторое время была постоянно выше (Консервативной партии) в опросах, поэтому тут нет неожиданностей, – сказал она. – Вторая причина состоит в том, что Кир Стармер и Рейчел Ривс провели неплохую работу, убеждая инвесторов и электорат в том, что они сдвинули идеологию партии в сторону более центристской".Ривс является теневым канцлером Казначейства от Лейбористской партии.Аналитики также обращают внимание на дополнительную неопределенность, связанную с выборами во Франции. Второй тур назначен на воскресенье.Рынок немного успокоился, и тщательно отслеживаемая разница между доходностью 10-летних облигаций Германии и Франции сократилась до менее чем 70 б. п., тогда как перед первым туром голосования, прошедшим на этой неделе, была выше 80 б. п.Японская иена в среду не смогла активно вырасти, но все же укрепилась против доллара, который снизился на 0,435 до 161,02 иены.Однако иена все еще близка к дну 161,96 за доллар, достигнутому накануне. Это минимум с декабря 1086 года. На иену влияют негативные фундаментальные факторы.Трейдеры готовятся к возможному вмешательству властей Японии в валютный рынок, пока рынки США не работают в связи с Днем независимости.Предыдущие два раунда покупок иены властями пришлись на момент низкой ликвидности или торги с малыми объемами из-за праздников.Однако, как считает Марито Уэда, управлявший в аналитическом отделе SBI Liquidity Market, вмешательство сейчас может быть более трудным."Министерство финансов говорит, что интервенцию провоцирует не уровень иены, а избыточные колебания. Сейчас сложно вмешаться, поскольку нынешние изменения не вписываются в этот критерий", – пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша, евро, британский фунт