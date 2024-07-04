https://1prime.ru/20240704/vzryv-849735928.html

Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области

Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области - 04.07.2024, ПРАЙМ

Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области

На аэродромах Киева и Киевской области были слышны взрывы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:57+0300

2024-07-04T10:57+0300

2024-07-04T10:57+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. На аэродромах Киева и Киевской области были слышны взрывы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости. По его словам, в направлении аэродрома Борисполь взрыв услышали в 4:15 по московскому времени, а в 4:30 был сильный прилет в направлении города Васильков."Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39 (чехословацкий учебно-боевой самолёт - ред.). На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", - пояснил Лебедев. Он добавил, что в центре Васильева, согласно данным подполья, есть "учебный центр" для обучения пилотов, а также военнаяя техника, нефтехранилища, самолеты и казармы.Кроме того, отметил Лебедев, в 0:50 и 1:30 по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в вышгороде были нанесены два удара. По данным подполья, группа причастна к попытке атаки на Белгородскую область.

https://1prime.ru/20240627/sklad-849542364.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, всу