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Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области
Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области - 04.07.2024, ПРАЙМ
Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области
На аэродромах Киева и Киевской области были слышны взрывы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:57+0300
2024-07-04T10:57+0300
2024-07-04T10:57+0300
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ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. На аэродромах Киева и Киевской области были слышны взрывы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости. По его словам, в направлении аэродрома Борисполь взрыв услышали в 4:15 по московскому времени, а в 4:30 был сильный прилет в направлении города Васильков."Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39 (чехословацкий учебно-боевой самолёт - ред.). На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", - пояснил Лебедев. Он добавил, что в центре Васильева, согласно данным подполья, есть "учебный центр" для обучения пилотов, а также военнаяя техника, нефтехранилища, самолеты и казармы.Кроме того, отметил Лебедев, в 0:50 и 1:30 по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в вышгороде были нанесены два удара. По данным подполья, группа причастна к попытке атаки на Белгородскую область.
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Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
Подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области
Лебедев рассказал, что на аэродромах в Киеве и Киевской области раздались взрывы
ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. На аэродромах Киева и Киевской области были слышны взрывы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости.
По его словам, в направлении аэродрома Борисполь взрыв услышали в 4:15 по московскому времени, а в 4:30 был сильный прилет в направлении города Васильков.
"Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39 (чехословацкий учебно-боевой самолёт - ред.). На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", - пояснил Лебедев.
Он добавил, что в центре Васильева, согласно данным подполья, есть "учебный центр" для обучения пилотов, а также военнаяя техника, нефтехранилища, самолеты и казармы.
Кроме того, отметил Лебедев, в 0:50 и 1:30 по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в вышгороде были нанесены два удара. По данным подполья, группа причастна к попытке атаки на Белгородскую область.
Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ