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Юань начал торги 4 июля ростом
Юань начал торги 4 июля ростом - 04.07.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 4 июля ростом
Рубль в начале торгов четверга дешевеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:09+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга дешевеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 6 копеек, до 11,96 рубля.
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юань, торги
Китайский юань, юань, Торги
Юань начал торги 4 июля ростом
Курс юаня в начале торгов поднялся до 11,94 рубля
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга дешевеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 6 копеек, до 11,96 рубля.