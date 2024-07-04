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Юань начал торги 4 июля ростом

Юань начал торги 4 июля ростом - 04.07.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 4 июля ростом

Рубль в начале торгов четверга дешевеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2024, ПРАЙМ

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2024-07-04T10:15+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга дешевеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 6 копеек, до 11,96 рубля.

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юань, торги