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Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой
Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой - 05.07.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой
В России не зафиксировано ни одного случая заражения "пожирающей мозг" амебой, поскольку сейчас она не обитает на территории страны, сообщили в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:19+0300
2024-07-05T12:19+0300
2024-07-05T12:19+0300
роспотребнадзор
водоем
инфекция
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В России не зафиксировано ни одного случая заражения "пожирающей мозг" амебой, поскольку сейчас она не обитает на территории страны, сообщили в Роспотребнадзоре.Служба дала комментарий в связи со случаем в Израиле. Там 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа. "Амеба Naegleria fowleri чаще всего встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - уточнили в российском Роспотребнадзоре. Однако летом, особенно в жару, в любых водоемах есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями. Поэтом следует тщательно выбирать места для купания, посоветовали в службе.Ранее жителям столичного региона после "египетских ночей" пообещали ливень, грозу и град. Однако вторая неделя июля, по прогнозам, также будет отмечена жарой. Зоны для купания в Москве перечислены на портале Mos.ru. За качеством воды в этих местах следит Роспотребнадзор.
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роспотребнадзор, водоем, инфекция
Роспотребнадзор, водоем, инфекция
Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой
Роспотребнадзор: случаев заражения "пожирающей мозг" амебой в РФ не было
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В России не зафиксировано ни одного случая заражения "пожирающей мозг" амебой, поскольку сейчас она не обитает на территории страны, сообщили в Роспотребнадзоре.
Служба дала комментарий в связи со случаем в Израиле. Там 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа. "Амеба Naegleria fowleri чаще всего встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - уточнили в российском Роспотребнадзоре.
Однако летом, особенно в жару, в любых водоемах есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями. Поэтом следует тщательно выбирать места для купания, посоветовали в службе.
Ранее жителям столичного региона после "египетских ночей" пообещали
ливень, грозу и град. Однако вторая неделя июля, по прогнозам, также будет отмечена жарой. Зоны для купания в Москве перечислены на портале Mos.ru
. За качеством воды в этих местах следит Роспотребнадзор.
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя