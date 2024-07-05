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Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой

Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой - 05.07.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор прокомментировал случаи заражения "пожирающей мозг" амебой

В России не зафиксировано ни одного случая заражения "пожирающей мозг" амебой, поскольку сейчас она не обитает на территории страны, сообщили в... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:19+0300

2024-07-05T12:19+0300

2024-07-05T12:19+0300

роспотребнадзор

водоем

инфекция

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В России не зафиксировано ни одного случая заражения "пожирающей мозг" амебой, поскольку сейчас она не обитает на территории страны, сообщили в Роспотребнадзоре.Служба дала комментарий в связи со случаем в Израиле. Там 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа. "Амеба Naegleria fowleri чаще всего встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - уточнили в российском Роспотребнадзоре. Однако летом, особенно в жару, в любых водоемах есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями. Поэтом следует тщательно выбирать места для купания, посоветовали в службе.Ранее жителям столичного региона после "египетских ночей" пообещали ливень, грозу и град. Однако вторая неделя июля, по прогнозам, также будет отмечена жарой. Зоны для купания в Москве перечислены на портале Mos.ru. За качеством воды в этих местах следит Роспотребнадзор.

https://1prime.ru/20240704/smerchi-849770077.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, водоем, инфекция