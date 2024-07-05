https://1prime.ru/20240705/analitika-849829679.html

Валютный лабиринт: как рубль ищет выход между бюджетом, ставками и нефтью

Валютный лабиринт: как рубль ищет выход между бюджетом, ставками и нефтью - 05.07.2024, ПРАЙМ

Валютный лабиринт: как рубль ищет выход между бюджетом, ставками и нефтью

В четверг, 4 июля, российский рубль продолжил умеренное ослабление по отношению к основным валютам. Курс доллара США вырос на 1,10%, достигнув отметки 89,09... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:00+0300

2024-07-05T09:00+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В четверг, 4 июля, российский рубль продолжил умеренное ослабление по отношению к основным валютам. Курс доллара США вырос на 1,10%, достигнув отметки 89,09 рубля. Евро также укрепился, прибавив 0,44% и достигнув 95,90 рубля. Китайский юань не остался в стороне, показав рост на 0,73% до 11,99 рубля. Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 88,1205 рубля, а евро - до 94,9836 рубля. При этом регулятор заявил о своей готовности к возможным корректировкам в методике расчета официального курса, хотя существенных изменений пока не планируется. Американская валюта демонстрирует тенденцию к росту против рубля, отскочив от недавнего минимума в 80,57 рубля. Ожидаю умеренное продвижение к уровню 90 рублей. Этому способствуют недавно принятые Государственной Думой поправки к федеральному бюджету на 2024 год, которые предусматривают увеличение расходов на 522 млрд рублей (до 37,182 трлн рублей) и рост дефицита бюджета на 524,7 млрд рублей (до 2,12 трлн рублей, что составляет 1,1% ВВП). Однако потенциал роста доллара ограничивается рядом факторов. Среди них - жесткая монетарная политика ЦБ РФ, общее ослабление доллара на мировых рынках, рост цен на нефть и обязательная продажа 60% валютной выручки экспортерами. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин обращает внимание на повышение уровня экономической активности и ускорение темпов инфляции. Эти факторы могут повлиять на решение регулятора по ключевой ставке на предстоящем 26 июля заседании, где будет рассматриваться возможность ее повышения до 17-18% годовых. На мировом нефтяном рынке наблюдается некоторое снижение цен. В четверг стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,56%, составив $87,52. Несмотря на попытки роста, уровень сопротивления $87,50 устоял. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Позитивное влияние на нефтяные котировки также оказывают ожидания роста спроса на топливо в США в летний период и предположения о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+ в третьем квартале. Ослабление доллара США на фоне ожиданий снижения ставок ФРС также способствует росту цен на нефть. В пятницу, 5 июля, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $87,12. Ключевым сопротивлением остается уровень $87,50. Для продолжения роста и достижения отметки $90 за баррель покупателям необходимо удержаться под этим уровнем около недели. Что касается курса доллара к рублю, на сегодня ожидается торговый диапазон 88,70 - 90,00 рублей. Предполагается, что курс доллара может задержаться на уровне 90 рублей примерно на неделю. Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США (отчет о несельскохозяйственных рабочих местах), которые могут дать новые импульсы как валютному, так и нефтяному рынкам. Индекс Мосбиржи снизился на 2,16%, до 3133,81 п., РТС - на 2,35%, до 1120,31 п. Уровень сопротивления 3230 не прошли, пришлось отступать после выступления Заботкина и его заявлений в отношении ключевой ставки. Индекс перешел в коррекционную фазу после роста на 7,7%. Поддержкой выступает уровень 3090 п. Не устоит, значит пойдем на обновление минимума 2996 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть