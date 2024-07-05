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Автомобили в России наконец начали дешеветь

Автомобили в России наконец начали дешеветь - 05.07.2024, ПРАЙМ

Автомобили в России наконец начали дешеветь

По итогам первого полугодия средняя цена нового Автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 миллиона рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:00+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам первого полугодия средняя цена нового Автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 миллиона рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть больше 2 миллионов рублей, что на 8% ниже январских результатов, подсчитали аналитики Авто.ру Оценка.Средняя стоимость нового автомобиля снижается на протяжении последних десяти месяцев. Максимальное значение в 3,9 миллиона рублей было зафиксировано в августе 2023 года, а к концу июня 2024 года снижение составило почти 300 тысяч рублей.Во многих регионах за отчётный период произошли существенные перемены как в объеме предложения, так и составе представленных моделей и брендов. В результате Новосибирская и Омская области показали снижение средней стоимости нового автомобиля более чем на треть и приблизились к общему уровню по стране. Кроме них снижение средней стоимости за первые шесть месяцев отмечено в 18 регионах.С другой стороны, в ряде регионов отмечен рост средней цены на новые автомобили в первом полугодии 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Саратовской области, где по сравнению с январём стоимость выросла на 14,5%, до 3,1 миллиона рублей. Следом идут Тюменская и Московская области.Практически не изменились за первые шесть месяцев цены в четырёх регионах: Нижнем Новгороде, Москве, Самаре и Ярославле.Топ моделей, цены которых снизились в июне по сравнению с маем возглавляют кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7. За ними следует ещё одна пара популярных внедорожников: Hyundai Santa Fe со средней ценой 6 миллионов рублей и Toyota Rav4 стоимостью 4,8 миллиона рублей — цена каждой модели снизилась на 4%.На российском рынке к концу первого полугодия 2024 года наибольшее удорожание в сегменте новых автомобилей относительно майских показателей зафиксировано у Lada Vesta - на 4%, до 1,7 миллиона рублей. За ней следуют две премиальные модели: электрический Voyah Free и минивэн Mercedes-Benz V-Class.Среди авто с пробегом ударно дорожали модели премиальных европейских брендов: Mercedes-Benz V-Class W447, Range Rover Mk III и Audi A3 8V. Лидерами по снижению стоимости стали Volvo XC60, Genesis GV80, Volvo XC90, хэтчбеки Skoda Fabia и Peugeot 308.

https://1prime.ru/20240704/granta-849753711.html

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авто, эксклюзив, спрос на легковые авто, подержанные авто