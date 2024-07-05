Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автомобили в России наконец начали дешеветь - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240705/avto-849771076.html
Автомобили в России наконец начали дешеветь
Автомобили в России наконец начали дешеветь - 05.07.2024, ПРАЙМ
Автомобили в России наконец начали дешеветь
По итогам первого полугодия средняя цена нового Автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 миллиона рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:00+0300
2024-07-05T10:00+0300
авто
эксклюзив
спрос на легковые авто
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848536448_0:15:3591:2035_1920x0_80_0_0_4996e3ff70344248aeadee042ac75fc7.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам первого полугодия средняя цена нового Автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 миллиона рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть больше 2 миллионов рублей, что на 8% ниже январских результатов, подсчитали аналитики Авто.ру Оценка.Средняя стоимость нового автомобиля снижается на протяжении последних десяти месяцев. Максимальное значение в 3,9 миллиона рублей было зафиксировано в августе 2023 года, а к концу июня 2024 года снижение составило почти 300 тысяч рублей.Во многих регионах за отчётный период произошли существенные перемены как в объеме предложения, так и составе представленных моделей и брендов. В результате Новосибирская и Омская области показали снижение средней стоимости нового автомобиля более чем на треть и приблизились к общему уровню по стране. Кроме них снижение средней стоимости за первые шесть месяцев отмечено в 18 регионах.С другой стороны, в ряде регионов отмечен рост средней цены на новые автомобили в первом полугодии 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Саратовской области, где по сравнению с январём стоимость выросла на 14,5%, до 3,1 миллиона рублей. Следом идут Тюменская и Московская области.Практически не изменились за первые шесть месяцев цены в четырёх регионах: Нижнем Новгороде, Москве, Самаре и Ярославле.Топ моделей, цены которых снизились в июне по сравнению с маем возглавляют кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7. За ними следует ещё одна пара популярных внедорожников: Hyundai Santa Fe со средней ценой 6 миллионов рублей и Toyota Rav4 стоимостью 4,8 миллиона рублей — цена каждой модели снизилась на 4%.На российском рынке к концу первого полугодия 2024 года наибольшее удорожание в сегменте новых автомобилей относительно майских показателей зафиксировано у Lada Vesta - на 4%, до 1,7 миллиона рублей. За ней следуют две премиальные модели: электрический Voyah Free и минивэн Mercedes-Benz V-Class.Среди авто с пробегом ударно дорожали модели премиальных европейских брендов: Mercedes-Benz V-Class W447, Range Rover Mk III и Audi A3 8V. Лидерами по снижению стоимости стали Volvo XC60, Genesis GV80, Volvo XC90, хэтчбеки Skoda Fabia и Peugeot 308.
https://1prime.ru/20240704/granta-849753711.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848536448_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_ab7581c178df594f381c313ed8d4e1a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, эксклюзив, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, Эксклюзив, спрос на легковые авто, подержанные авто
10:00 05.07.2024
 
Автомобили в России наконец начали дешеветь

Авто.ру: новые автомобили за первое полугодие подешевели на 3%, с пробегом на 8%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai ix35
Автомобиль Hyundai ix35 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам первого полугодия средняя цена нового Автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 миллиона рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть больше 2 миллионов рублей, что на 8% ниже январских результатов, подсчитали аналитики Авто.ру Оценка.
Средняя стоимость нового автомобиля снижается на протяжении последних десяти месяцев. Максимальное значение в 3,9 миллиона рублей было зафиксировано в августе 2023 года, а к концу июня 2024 года снижение составило почти 300 тысяч рублей.
Во многих регионах за отчётный период произошли существенные перемены как в объеме предложения, так и составе представленных моделей и брендов. В результате Новосибирская и Омская области показали снижение средней стоимости нового автомобиля более чем на треть и приблизились к общему уровню по стране. Кроме них снижение средней стоимости за первые шесть месяцев отмечено в 18 регионах.
С другой стороны, в ряде регионов отмечен рост средней цены на новые автомобили в первом полугодии 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Саратовской области, где по сравнению с январём стоимость выросла на 14,5%, до 3,1 миллиона рублей. Следом идут Тюменская и Московская области.
Практически не изменились за первые шесть месяцев цены в четырёх регионах: Нижнем Новгороде, Москве, Самаре и Ярославле.
Lada Granta
АвтоВАЗ изменил цены на некоторые версии Lada Granta, пишут СМИ
Вчера, 14:49
Топ моделей, цены которых снизились в июне по сравнению с маем возглавляют кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7. За ними следует ещё одна пара популярных внедорожников: Hyundai Santa Fe со средней ценой 6 миллионов рублей и Toyota Rav4 стоимостью 4,8 миллиона рублей — цена каждой модели снизилась на 4%.
На российском рынке к концу первого полугодия 2024 года наибольшее удорожание в сегменте новых автомобилей относительно майских показателей зафиксировано у Lada Vesta - на 4%, до 1,7 миллиона рублей. За ней следуют две премиальные модели: электрический Voyah Free и минивэн Mercedes-Benz V-Class.
Среди авто с пробегом ударно дорожали модели премиальных европейских брендов: Mercedes-Benz V-Class W447, Range Rover Mk III и Audi A3 8V. Лидерами по снижению стоимости стали Volvo XC60, Genesis GV80, Volvo XC90, хэтчбеки Skoda Fabia и Peugeot 308.
 
АвтоЭксклюзивспрос на легковые автоподержанные авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала