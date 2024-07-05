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Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ
Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ
Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ
Группа влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США направила нынешнему главе белого дома Джо Байдену письмо, в котором призвала его снять... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:35+0300
2024-07-05T19:35+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Группа влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США направила нынешнему главе белого дома Джо Байдену письмо, в котором призвала его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст послания. "Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в письме. На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики. Письмо доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
19:35 05.07.2024
 
Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

WP: влиятельные демократы направили письмо Байдену с просьбой сняться с выборов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Группа влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США направила нынешнему главе белого дома Джо Байдену письмо, в котором призвала его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст послания.
"Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в письме.
На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики. Письмо доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.
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