https://1prime.ru/20240705/bayden-849867722.html

Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ

Влиятельные демократы попросили Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

Группа влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США направила нынешнему главе белого дома Джо Байдену письмо, в котором призвала его снять... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:35+0300

2024-07-05T19:35+0300

2024-07-05T19:35+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Группа влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США направила нынешнему главе белого дома Джо Байдену письмо, в котором призвала его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст послания. "Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в письме. На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики. Письмо доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.

https://1prime.ru/20240704/bayden-849766784.html

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сша, джо байден, выборы в сша