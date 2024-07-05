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Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме - 05.07.2024, ПРАЙМ
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден продолжит трудиться в полную силу, но при этом он признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T21:44+0300
2024-07-05T21:44+0300
политика
сша
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продолжит трудиться в полную силу, но при этом он признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что американский лидер сказал обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00. "Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", — сообщила пресс-секретарь журналистам. Она также уверила их, "что этот президент будет газовать на полную". Прошедшие на прошлой неделе дебаты Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания нынешнего главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
21:44 05.07.2024
 
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме

Белый дом: Байден будет работать в полную силу, признавая баланс труда и отдыха

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продолжит трудиться в полную силу, но при этом он признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что американский лидер сказал обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00.
"Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", — сообщила пресс-секретарь журналистам.
Она также уверила их, "что этот президент будет газовать на полную".
Прошедшие на прошлой неделе дебаты Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания нынешнего главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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