https://1prime.ru/20240705/bayden-849870567.html

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме - 05.07.2024, ПРАЙМ

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден продолжит трудиться в полную силу, но при этом он признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T21:44+0300

2024-07-05T21:44+0300

2024-07-05T21:44+0300

политика

сша

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666919_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_798f6f1f736c5baeacc0d789eb32da64.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продолжит трудиться в полную силу, но при этом он признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что американский лидер сказал обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00. "Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", — сообщила пресс-секретарь журналистам. Она также уверила их, "что этот президент будет газовать на полную". Прошедшие на прошлой неделе дебаты Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания нынешнего главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://1prime.ru/20240705/bayden-849867722.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден