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Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ
Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ
Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ
Издание Washington Post разместило коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T22:11+0300
2024-07-05T22:14+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Издание Washington Post разместило коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить мужа сняться с выборов. Прошедшие на прошлой неделе дебаты Байдена с конкурентом и экс-президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания нынешнего главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. "Я потеряла все уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку, чтобы не запятнать свое наследие", – отметила в письме одна из читательниц газеты. Авторы коллективного обращения указали, что трудятся в индустриях образования, науки и медицины, и при этом многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов в качестве волонтеров, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из гонки ради предотвращения победы Трампа. После дебатов политики и СМИ в США говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
22:11 05.07.2024 (обновлено: 22:14 05.07.2024)
 
Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ

WP: первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из президентской гонки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Издание Washington Post разместило коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить мужа сняться с выборов.
Прошедшие на прошлой неделе дебаты Байдена с конкурентом и экс-президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания нынешнего главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
"Я потеряла все уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку, чтобы не запятнать свое наследие", – отметила в письме одна из читательниц газеты.
Авторы коллективного обращения указали, что трудятся в индустриях образования, науки и медицины, и при этом многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов в качестве волонтеров, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из гонки ради предотвращения победы Трампа.
После дебатов политики и СМИ в США говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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19:35
 
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