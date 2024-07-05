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Байден заявил, что продолжит президентскую гонку и победит Трампа
Байден заявил, что продолжит президентскую гонку и победит Трампа - 05.07.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что продолжит президентскую гонку и победит Трампа
Президент США Джо Байден сообщил, что не собирается выходить из борьбы за высший государственный пост, несмотря на неудачные теледебаты. Он пообещал одержать... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T22:51+0300
2024-07-05T22:51+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что не собирается выходить из борьбы за высший государственный пост, несмотря на неудачные теледебаты. Он пообещал одержать победу над бывшим главой Белого дома — республиканцем Дональдом Трампом. "С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", — сказал он в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Висконсин. Вместе с тем, Байден признал, что в ходе недавних публичных теледебатов с Трампом "выступил не наилучшим образом".
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джо байден, выборы в сша, дональд трамп
Политика, Джо Байден, выборы в США, Дональд Трамп
Байден заявил, что продолжит президентскую гонку и победит Трампа
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на дебаты
ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что не собирается выходить из борьбы за высший государственный пост, несмотря на неудачные теледебаты. Он пообещал одержать победу над бывшим главой Белого дома — республиканцем Дональдом Трампом.
"С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", — сказал он в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Висконсин.
Вместе с тем, Байден признал, что в ходе недавних публичных теледебатов с Трампом "выступил не наилучшим образом".
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