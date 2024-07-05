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"На помощь, мы выигрываем!" Британцы высмеяли бегство ВСУ из Часова Яра
"На помощь, мы выигрываем!" Британцы высмеяли бегство ВСУ из Часова Яра - 05.07.2024, ПРАЙМ
"На помощь, мы выигрываем!" Британцы высмеяли бегство ВСУ из Часова Яра
Газета Financial Times опубликовала материалы об отступлении Вооруженных сил Украины из Часова Яра. Привыкшие слышать только о победах Киева читатели издания не | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:18+0300
2024-07-05T11:18+0300
2024-07-05T11:18+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Газета Financial Times опубликовала материалы об отступлении Вооруженных сил Украины из Часова Яра. Привыкшие слышать только о победах Киева читатели издания не смогли пройти мимо.По мнению комментаторов, Европа не должна была занимать ничью сторону. Однако она сожгла все мосты в отношениях с Россией, теперь придется иметь дело с Вашингтоном.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"США катятся на дно, а их место в качестве крупнейшей экономики по паритету покупательной способности займет Китай. Экономический рост в России зашкаливает, а ВВП у ЕС на душу населения уже давно не растет", - отмечает Car2022."СМИ и Украина в унисон: "На помощь, мы выигрываем", - добавляет Balanced perspective.Читатели также подчеркивают, что Украина уже давно находится в плачевном состоянии, таком же, как и "мозги Джо Байдена". Однако СМИ все время заявляют о "победах ВСУ"."В этом конфликте Украине не выиграть, сколько бы денег и оружия мы бы ей ни скормили. Все страны мира, за исключением партии вечной войны, "Семерки" и стран НАТО призывают к прекращению огня и началу переговоров. Пусть дипломаты начнут отрабатывать свои зарплаты и остановят трагическое кровопролитие", - заключает My viewpoint.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА
"На помощь, мы выигрываем!" Британцы высмеяли бегство ВСУ из Часова Яра
Financial Times: решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Газета Financial Times опубликовала материалы об отступлении Вооруженных сил Украины из Часова Яра. Привыкшие слышать только о победах Киева читатели издания
не смогли пройти мимо.
По мнению комментаторов, Европа не должна была занимать ничью сторону. Однако она сожгла все мосты в отношениях с Россией, теперь придется иметь дело с Вашингтоном.
"США катятся на дно, а их место в качестве крупнейшей экономики по паритету покупательной способности займет Китай. Экономический рост в России зашкаливает, а ВВП у ЕС на душу населения уже давно не растет", - отмечает Car2022.
"СМИ и Украина в унисон: "На помощь, мы выигрываем", - добавляет Balanced perspective.
Читатели также подчеркивают, что Украина уже давно находится в плачевном состоянии, таком же, как и "мозги Джо Байдена". Однако СМИ все время заявляют о "победах ВСУ".
"В этом конфликте Украине не выиграть, сколько бы денег и оружия мы бы ей ни скормили. Все страны мира, за исключением партии вечной войны, "Семерки" и стран НАТО призывают к прекращению огня и началу переговоров. Пусть дипломаты начнут отрабатывать свои зарплаты и остановят трагическое кровопролитие", - заключает My viewpoint.
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