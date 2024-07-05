https://1prime.ru/20240705/bukhanka-849839028.html
Россияне вновь полюбили "буханку"
Россияне вновь полюбили "буханку" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Россияне вновь полюбили "буханку"
За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:26+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Автопортал Quto назвал самый популярный внедорожник семейства УАЗ. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Россияне приобрели почти семь тысяч таких машин. При этом флагманский "Патриот" отстает в этом рейтинге - такую машину купили шесть тысяч клиентов. Было также продано две с половиной тысячи небольших грузовиков "Профи" . И только 288 экземпляров "Хантера" купили россияне. Ранее Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, а также "Газель" и "Соболь".
https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html
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авто, внедорожники, уаз, patriot
Авто, внедорожники, УАЗ, Patriot
Россияне вновь полюбили "буханку"
Quto: "буханка" стала самым популярным УАЗом за первое полугодие