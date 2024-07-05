https://1prime.ru/20240705/bukhanka-849839028.html

Россияне вновь полюбили "буханку"

Россияне вновь полюбили "буханку" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Россияне вновь полюбили "буханку"

За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:26+0300

2024-07-05T11:26+0300

2024-07-05T11:26+0300

авто

внедорожники

уаз

patriot

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849837980_0:46:2940:1700_1920x0_80_0_0_dfa8e06d3df2a7d44fa500e60acf67da.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Автопортал Quto назвал самый популярный внедорожник семейства УАЗ. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Россияне приобрели почти семь тысяч таких машин. При этом флагманский "Патриот" отстает в этом рейтинге - такую машину купили шесть тысяч клиентов. Было также продано две с половиной тысячи небольших грузовиков "Профи" . И только 288 экземпляров "Хантера" купили россияне. Ранее Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, а также "Газель" и "Соболь".

https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, уаз, patriot