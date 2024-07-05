Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне вновь полюбили "буханку" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240705/bukhanka-849839028.html
Россияне вновь полюбили "буханку"
Россияне вновь полюбили "буханку" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Россияне вновь полюбили "буханку"
За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:26+0300
2024-07-05T11:26+0300
авто
внедорожники
уаз
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849837980_0:46:2940:1700_1920x0_80_0_0_dfa8e06d3df2a7d44fa500e60acf67da.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Автопортал Quto назвал самый популярный внедорожник семейства УАЗ. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Россияне приобрели почти семь тысяч таких машин. При этом флагманский "Патриот" отстает в этом рейтинге - такую машину купили шесть тысяч клиентов. Было также продано две с половиной тысячи небольших грузовиков "Профи" . И только 288 экземпляров "Хантера" купили россияне. Ранее Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, а также "Газель" и "Соболь".
https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849837980_306:0:2634:1746_1920x0_80_0_0_746e8e7e499bfcd599cf890d784fe19d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, внедорожники, уаз, patriot
Авто, внедорожники, УАЗ, Patriot
11:26 05.07.2024
 
Россияне вновь полюбили "буханку"

Quto: "буханка" стала самым популярным УАЗом за первое полугодие

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромобиль УАЗ-45
Электромобиль УАЗ-45 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Автопортал Quto назвал самый популярный внедорожник семейства УАЗ.
Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Россияне приобрели почти семь тысяч таких машин. При этом флагманский "Патриот" отстает в этом рейтинге - такую машину купили шесть тысяч клиентов. Было также продано две с половиной тысячи небольших грузовиков "Профи" . И только 288 экземпляров "Хантера" купили россияне.
Ранее Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, а также "Газель" и "Соболь".
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Минпромторг расширил список авто для госслужащих "Газелью"
3 июля, 23:38
 
АвтовнедорожникиУАЗPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала