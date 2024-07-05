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Тяжкое бремя доллара: его не отпустят на покой

Тяжкое бремя доллара: его не отпустят на покой - 05.07.2024, ПРАЙМ

Тяжкое бремя доллара: его не отпустят на покой

Деньги — "универсальный, безличный агент обмена" по одному из определений. При этом, как указывал великий монетарист Милтон Фридман, "деньги — это соглашение... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T08:00+0300

2024-07-05T08:00+0300

2024-07-05T08:00+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Деньги — "универсальный, безличный агент обмена" по одному из определений. При этом, как указывал великий монетарист Милтон Фридман, "деньги — это соглашение (конвенция)". Задача денег — максимально облегчать обмены, сокращая все возможные трансакционные издержки. С этой точки зрения наличие одной валюты глобальных расчетов — оптимальный вариант, обеспечивающий, как минимум, требование универсальности. Оно же диктует предпочтение совмещения функций крупной национальной валюты и валюты для международных расчетов, ведь неоднократные попытки создать отдельную валюту для международной торговли (вроде СДР или ЭКЮ) не были особо успешны.Нынешнее доминирование доллара является результатом естественного эволюционного процесса, его никто не назначал и не навязывал. Еще лет сорок назад в торговых сделках достаточно активно использовались швейцарский франк, японская йена или британский фунт. В принципе большинство валют мира в современных условиях достаточно конвертируемы, чтобы использоваться для международных расчетов. Однако работа с портфелем валют, каждая из которых обладает своей внутренней динамикой, менее удобна и, следовательно, более затратна.Доллар не в полной мере отвечает требованию безличности, т. к. оказывается привязан к политике одной конкретной страны. Однако эта проблема не будет устранена при переходе на любую другую национальную валюту или валюту, эмитируемую конкретным эмиссионным центром.Надо учитывать, что в современной экономической конфигурации любая валюта помимо функции расчетов неизбежно будет выполнять и функции средства накопления, и функции важного спекулятивного инструмента. Три эти ипостаси находятся в сложном балансе, их комбинация определяет то, что принято называть "глобальными резервными валютами" — этот статус, опять-таки, нигде формально не закреплен, он является результатом свободных решений независимых акторов рынка.Поддержание статуса глобальной резервной валюты — довольно тяжкое бремя. Он требует огромной денежной массы, бОльшая часть которой находится за периметром страны и не поддается эффективному контролю. Можно сказать, что доллар и евро — единственные валюты, курс которых не может быть определен односторонними действиями эмитентов, он определяется соотношением спроса и предложения, прежде всего, на финансовых рынках, обороты которых на порядки превосходят возможности интервенций национальных финансовых регуляторов. Ежедневный глобальный оборот финансовых операций с долларом составлял в 2022 г. 6.6 трлн. долл. (евро - 2.3 трлн., йены - 1.2 трлн.) Только очень крупные экономики способны выдержать такой "навес" без серьезных рисков для внутреннего рынка. Собственно, кроме доллара и евро есть только один возможный кандидат — китайский юань, но правительство КНР совершенно не спешит увеличивать его денежную массу именно потому, что постоянное управление курсом является важным компонентом конкурентоспособности китайских товаров.Российский рубль не сможет в обозримом будущем обеспечить денежную массу, необходимую глобальным рынкам. Создание "валюты БРИКС" звучит привлекательно политически, однако реализация проекта потребует от каждой страны жестких финансовых обязательств, которые они вряд ли захотят на себя принять (отдельной проблемой станет хронический дефицит внешней торговли Индии и довольно высокая инфляция бразильского реала).Так что сценарий отказа от доллара выглядит достаточно фантастическим. Для подавляющего большинства стран мира выгоды встроенности в работающие глобальные финансовые институты, завязанные на универсальность доллара (в меньшей степени — евро), кардинально перевешивают политические риски его использования.Теоретической альтернативой могли бы действительно стать цифровые валюты. Тот же биткоин в наибольшей степени удовлетворяет условию безличности. Однако с ним у финансовых регуляторов всего мира очень серьезные проблемы — они не готовы работать с валютой, которую эмитирует абстрактный "никто". Активно продвигаемые цифровые валюты центральных банков не являются серьезным решением — это просто одна из форм существования национальных валют, со всеми их политическими рисками.Т. е. либо национальным регуляторам всего мира надо кардинально поменять свою экономическую парадигму, согласившись с концепцией неподвластной никому абстрактной глобальной валюты (с кардинальным пересмотром подходов к национальному финансовому суверенитету), либо, что гораздо более вероятно, одна-две национальные валюты сохранят доминирующее положение в мире. Если политическая позиция Китая в отношении юаня не изменится, этими валютами будут, скорее всего, доллар и евро.Автор - Владимир Коровкин, преподаватель Школы управления СКОЛКОВО, доцент

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2024

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Владимир Коровкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849731650_498:0:2501:2003_100x100_80_0_0_367eee2db3a02df009ceb2493891c9ba.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Коровкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849731650_498:0:2501:2003_100x100_80_0_0_367eee2db3a02df009ceb2493891c9ba.jpg

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