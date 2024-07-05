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ФАС проанализирует требования к банкам в нормативных правовых актах

ФАС проанализирует требования к банкам в нормативных правовых актах - 05.07.2024, ПРАЙМ

ФАС проанализирует требования к банкам в нормативных правовых актах

ФАС проанализирует требования к банкам в региональных и федеральных нормативных правовых актах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:16+0300

2024-07-05T17:16+0300

2024-07-05T17:16+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. ФАС проанализирует требования к банкам в региональных и федеральных нормативных правовых актах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Ряд региональных нормативных правовых актов содержит завышенные критерии отбора кредитных организаций для размещения средств региональных бюджетов. Такие требования существенно сужают перечень кредитных организаций, участвующих в отборе, и таким образом ограничивают конкуренцию в банковском секторе", - сказано в сообщении."ФАС России сопоставит их с общим количеством действующих кредитных организаций в каждом субъекте и проанализирует нормативные правовые акты на предмет соответствия антимонопольному законодательству", - отмечается в материалах.Также говорится, что Банк России направил службе сведения о количестве кредитных организаций, соответствующих критериям отбора, установленным региональными постановлениями."В случае выявления в действиях региональных органов исполнительной власти признаков нарушения закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования", - указывается в сообщении.Кроме того, ФАС России будет вносить предложения и по изменению постановлений правительства РФ, которые устанавливают завышенные требования к кредитным организациям для размещения средств на счетах банков и предоставления банковских гарантий. Такие ограничения приводят к отбору исключительно крупных кредитных организаций.Также указывается, что служба считает целесообразным использовать уровень кредитного рейтинга в качестве основного рыночного критерия, связанного с оценкой финансовой устойчивости банков. Этот вопрос ведомство планирует прорабатывать совместно с министерством финансов РФ.

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фас рф, банки, экономика рф, банк россии