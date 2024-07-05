https://1prime.ru/20240705/indiya-849851460.html

Стоимость оборонного производства Индии выросла до рекордного уровня

Стоимость оборонного производства Индии выросла до рекордного уровня - 05.07.2024, ПРАЙМ

Стоимость оборонного производства Индии выросла до рекордного уровня

Стоимость оборонного производства в Индии в 2023-2024 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) установила новый рекорд, превысив 15 миллиардов долларов,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:57+0300

2024-07-05T15:57+0300

2024-07-05T15:57+0300

вооружения

индия

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость оборонного производства в Индии в 2023-2024 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) установила новый рекорд, превысив 15 миллиардов долларов, сообщило минобороны страны. "Согласно данным, полученным от всех оборонных предприятий государственного сектора, других предприятий государственного сектора, производящих оборонную продукцию, и частных компаний, стоимость оборонного производства в стране достигла рекордно высокого показателя, а именно 1,26 триллиона рупий (15,1 миллиарда долларов), что является ростом на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-23 финансового года, когда стоимость оборонного производства составила 1,086 триллиона рупий (13,01 миллиарда долларов)", - сообщило ведомство. Согласно данным минобороны, из общего объема производства в 2023-24 фингоду около 79,2% пришлось на предприятия государственного сектора, а 20,8% - на частный сектор. "Данные показывают, что в абсолютном выражении как оборонные предприятия государственного сектора, так и частный сектор демонстрируют устойчивый рост оборонного производства", - отметили в ведомстве. В минобороны также добавили, что оборонный экспорт в 2023-24 финансовом году достиг рекордного уровня в 210,83 миллиарда рупий (2,52 миллиарда долларов), что отражает рост на 32,5% по сравнению с прошлым финансовым годом, когда этот показатель составлял 159,20 миллиарда рупий (1,9 миллиарда долларов).

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, оружие