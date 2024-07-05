https://1prime.ru/20240705/jetta-849837524.html
В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta
В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta - 05.07.2024, ПРАЙМ
В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta
Китайско-немецкое совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке, сообщает "Российская газета". | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:01+0300
2024-07-05T11:01+0300
2024-07-05T11:02+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/77635/87/776358720_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_bfd4ced9ee7b27c770c7ff17957ab9cb.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Китайско-немецкое совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке, сообщает "Российская газета".Отмечается, В линейку Jetta входят седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7. Седан VA3 имеет схожий дизайн с Volkswagen Polo, а цена на начальную модификацию составляет 1,93 миллиона рублей. Ранее автомобили Jetta ранее продавались в России только через параллельный импорт.Кроссоверы VS5 и VS7 построены на платформе MQB от Volkswagen и оснащены турбомотором мощностью 150 л.с. Оба кроссовера оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Цена на кроссовер VS5 варьируется от 2,95 до 3,15 миллиона рублей, в то время как старшая модель VS7 стоит от 3,22 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77635/87/776358720_80:0:1421:1006_1920x0_80_0_0_61707c72f43e269d770763e7d670394e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta
"Российская газета": на российский рынок официально вышла марка Jetta
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Китайско-немецкое совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке, сообщает
"Российская газета".
Отмечается, В линейку Jetta входят седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7. Седан VA3 имеет схожий дизайн с Volkswagen Polo, а цена на начальную модификацию составляет 1,93 миллиона рублей. Ранее автомобили Jetta ранее продавались в России только через параллельный импорт.
Кроссоверы VS5 и VS7 построены на платформе MQB от Volkswagen и оснащены турбомотором мощностью 150 л.с. Оба кроссовера оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Цена на кроссовер VS5 варьируется от 2,95 до 3,15 миллиона рублей, в то время как старшая модель VS7 стоит от 3,22 миллиона рублей.
Минпромторг расширил список авто для госслужащих "Газелью"