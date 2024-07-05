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В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta

В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta - 05.07.2024, ПРАЙМ

В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta

Китайско-немецкое совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке, сообщает "Российская газета". | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:01+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Китайско-немецкое совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке, сообщает "Российская газета".Отмечается, В линейку Jetta входят седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7. Седан VA3 имеет схожий дизайн с Volkswagen Polo, а цена на начальную модификацию составляет 1,93 миллиона рублей. Ранее автомобили Jetta ранее продавались в России только через параллельный импорт.Кроссоверы VS5 и VS7 построены на платформе MQB от Volkswagen и оснащены турбомотором мощностью 150 л.с. Оба кроссовера оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Цена на кроссовер VS5 варьируется от 2,95 до 3,15 миллиона рублей, в то время как старшая модель VS7 стоит от 3,22 миллиона рублей.

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россия, авто