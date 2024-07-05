https://1prime.ru/20240705/kirgiziya-849841586.html

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

Спецслужбы Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом заявила пресс-служба государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ)... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:16+0300

2024-07-05T12:16+0300

2024-07-05T12:26+0300

политика

киргизия

переворот

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Спецслужбы Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом заявила пресс-служба государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации", - сказано в сообщении.Отмечалось, что группа планировала организовать в Киргизии массовые беспорядки, которые могли окончиться гибелью жителей страны.Отмечается, что были задержаны лица, исповедующие идеологию преступности и фанатично придерживающиеся религиозных убеждений. В результате обысков у задержанных были найдены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, радиостанции, бронежилеты, форма сотрудников правоохранительных органов, беспилотники, экстремистская литература и другие запрещенные предметы.Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, а дополнительная информация будет предоставлена позже.

https://1prime.ru/20240513/aviareysy-848096598.html

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киргизия, переворот