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В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
Спецслужбы Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом заявила пресс-служба государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ)... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:16+0300
2024-07-05T12:16+0300
2024-07-05T12:26+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Спецслужбы Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом заявила пресс-служба государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации", - сказано в сообщении.Отмечалось, что группа планировала организовать в Киргизии массовые беспорядки, которые могли окончиться гибелью жителей страны.Отмечается, что были задержаны лица, исповедующие идеологию преступности и фанатично придерживающиеся религиозных убеждений. В результате обысков у задержанных были найдены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, радиостанции, бронежилеты, форма сотрудников правоохранительных органов, беспилотники, экстремистская литература и другие запрещенные предметы.Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, а дополнительная информация будет предоставлена позже.
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киргизия, переворот
Политика, КИРГИЗИЯ, переворот
В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
ГКНБ: спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Спецслужбы Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом заявила пресс-служба государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации", - сказано в сообщении.
Отмечалось, что группа планировала организовать в Киргизии массовые беспорядки, которые могли окончиться гибелью жителей страны.
Отмечается, что были задержаны лица, исповедующие идеологию преступности и фанатично придерживающиеся религиозных убеждений. В результате обысков у задержанных были найдены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, радиостанции, бронежилеты, форма сотрудников правоохранительных органов, беспилотники, экстремистская литература и другие запрещенные предметы.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, а дополнительная информация будет предоставлена позже.
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