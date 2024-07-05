https://1prime.ru/20240705/nato-849850794.html

НАТО в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", заявил Столтенберг

НАТО в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", заявил Столтенберг - 05.07.2024, ПРАЙМ

НАТО в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", заявил Столтенберг

В конфликте на Украине НАТО не нуждается в "Минске-3", а требует гарантий безопасности для Украины в перспективе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:22+0300

2024-07-05T15:22+0300

2024-07-05T15:57+0300

россия

нато

йенс столтенберг

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В конфликте на Украине НАТО не нуждается в "Минске-3", а требует гарантий безопасности для Украины в перспективе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Украина сама должна решать, какие условия приемлемы для нее для начала мирных переговоров. Мы должны помогать Украине стать сильнее, так как ситуация за столом переговоров сильно зависит от ситуации на поле боя. Мы должны больше помогать Украине в военной плане", — отметил он.Столтенберг также назвал последние предложения России по урегулированию конфликта "неприемлемыми" для НАТО.Президент России Владимир Путин предложил признать статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отменить антироссийские санкции. Киев, в свою очередь, предложение президента отверг.

https://1prime.ru/20240705/nato-849835975.html

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россия, нато, йенс столтенберг, украина