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Аналитики в замешательстве: нефтяной рынок охватила неопределенность

Аналитики в замешательстве: нефтяной рынок охватила неопределенность - 05.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики в замешательстве: нефтяной рынок охватила неопределенность

Аналитики разошлись в прогнозах относительно цен на нефть, напряженность на Ближнем Востоке также вызывает серьезное замешательство. Об этом пишет турецкое... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:46+0300

2024-07-05T12:46+0300

2024-07-05T12:46+0300

энергетика

нефть

мир

ближний восток

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Аналитики разошлись в прогнозах относительно цен на нефть, напряженность на Ближнем Востоке также вызывает серьезное замешательство. Об этом пишет турецкое издание Dünya.18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНемецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.На этом фоне прогнозы мировых аналитических компаний относительно стоимости "черного золота" вызвали замешательство, отмечает издание. Так, по мнению Citi, стоимость нефти в 2024 году снизится до 70-80 долларов за баррель, поскольку запасы энергоресурса увеличатся. "С ростом напряженности на Ближнем Востоке цена нефти в этом году вырастет до 90 долларов за баррель", - считает президент техасской нефтяной консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.По его мнению, напряженность между Ливаном и Израилем может затронуть Иран, который добывает около трех процентов от мировой добычи."Это вызывает беспокойство нефтяных рынков, поскольку может привести к перебоям в поставках по всему региону Персидского залива. Помимо увеличения спроса с настоящего момента и до конца года, мы ожидаем, что цены на сырую нефть марки Brent вырастут примерно до 90 долларов за баррель", - заключил Липоу.Полный текст читайте на ИноСМИ

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нефть, мир, ближний восток