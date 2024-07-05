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Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже

Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже - 05.07.2024, ПРАЙМ

Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже

Крымские спортсмены, решившие не выступать без российского флага на Олимпиаде в Париже, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом агентству... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:59+0300

2024-07-05T09:59+0300

2024-07-05T11:02+0300

крым

франция

олимпиада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Крымские спортсмены, решившие не выступать без российского флага на Олимпиаде в Париже, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе главы региона."Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей, это решение главы республики", — сказано в сообщении.Кроме того, семь спортсменов из Крыма, которые стали победителями и призерами Игр БРИКС, также получат премию в размере одного миллиона рублей за первое место и 800 тысяч рублей за второе место.Отмечается, что решение было принято после того, как крымские спортсмены отозвали свои заявки на участие в Олимпийских играх в Париже из-за того, что им было запрещено выступать под российским флагом.Процесс рассмотрения заявок российских спортсменов на участие в Олимпийских играх продлится до 8 июля.

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крым, франция, олимпиада