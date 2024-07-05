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Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже
Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже - 05.07.2024, ПРАЙМ
Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже
Крымские спортсмены, решившие не выступать без российского флага на Олимпиаде в Париже, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом агентству... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:59+0300
2024-07-05T11:02+0300
крым
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Крымские спортсмены, решившие не выступать без российского флага на Олимпиаде в Париже, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе главы региона."Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей, это решение главы республики", — сказано в сообщении.Кроме того, семь спортсменов из Крыма, которые стали победителями и призерами Игр БРИКС, также получат премию в размере одного миллиона рублей за первое место и 800 тысяч рублей за второе место.Отмечается, что решение было принято после того, как крымские спортсмены отозвали свои заявки на участие в Олимпийских играх в Париже из-за того, что им было запрещено выступать под российским флагом.Процесс рассмотрения заявок российских спортсменов на участие в Олимпийских играх продлится до 8 июля.
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крым, франция, олимпиада
КРЫМ, ФРАНЦИЯ, Олимпиада
09:59 05.07.2024 (обновлено: 11:02 05.07.2024)
 
Крым выплатит компенсацию спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже

Крым выплатит по 1 млн рублей спортсменам, отказавшимся от Олимпиады в Париже

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл
Олимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - ПРАЙМ. Крымские спортсмены, решившие не выступать без российского флага на Олимпиаде в Париже, получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе главы региона.
"Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 миллиону рублей, это решение главы республики", — сказано в сообщении.
Кроме того, семь спортсменов из Крыма, которые стали победителями и призерами Игр БРИКС, также получат премию в размере одного миллиона рублей за первое место и 800 тысяч рублей за второе место.
Отмечается, что решение было принято после того, как крымские спортсмены отозвали свои заявки на участие в Олимпийских играх в Париже из-за того, что им было запрещено выступать под российским флагом.
Процесс рассмотрения заявок российских спортсменов на участие в Олимпийских играх продлится до 8 июля.
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