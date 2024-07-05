https://1prime.ru/20240705/oruzhie-849839352.html

В МИД объяснили рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО

В МИД объяснили рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО - 05.07.2024, ПРАЙМ

В МИД объяснили рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО

Рост поставок вооружений Киеву стал причиной увеличения числа жертв среди гражданского населения. Об этом в рамках брифинга заявил посол МИД России по... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:30+0300

2024-07-05T11:30+0300

2024-07-05T11:30+0300

вооружения

украина

оружие

всу

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рост поставок вооружений Киеву стал причиной увеличения числа жертв среди гражданского населения. Об этом в рамках брифинга заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С начала года мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа жертв среди гражданского населения, которое гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения", — сказал представитель дипведомства.Мирошник подчеркнул, что за полгода пострадали 2547 мирных жителей, из которых более 400 погибли. Более двух тысяч человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.Он заключил, что неуклонный рост жертв среди мирного населения напрямую связан с ростом поставок оружия Украине западными союзниками.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20240702/ukraina-849656750.html

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украина, оружие, всу