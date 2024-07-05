https://1prime.ru/20240705/putin-849861523.html
Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
В случае прекращения огня ВСУ исчезнет предлог для продления военного положения в стране, поэтому Киев не допускает такую мысль. Об этом заявил президент России | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:22+0300
2024-07-05T17:22+0300
2024-07-05T17:33+0300
спецоперация на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В случае прекращения огня ВСУ исчезнет предлог для продления военного положения в стране, поэтому Киев не допускает такую мысль. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 5 июля провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле, по итогам беседы сделал заявление для журналистов."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - отметил президент.Ранее Владимир Зеленский, сославшись на военное положение на Украине, отменил выборы президента страны, которые должны были проходить в марте. Полномочия Зеленского завершились 20 мая.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
Путин: Киев не прекращает огонь ради предлога для продления военного положения
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В случае прекращения огня ВСУ исчезнет предлог для продления военного положения в стране, поэтому Киев не допускает такую мысль. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 5 июля провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле, по итогам беседы сделал заявление для журналистов.
"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - отметил президент.
Ранее Владимир Зеленский, сославшись на военное положение на Украине, отменил выборы президента страны, которые должны были проходить в марте. Полномочия Зеленского завершились 20 мая.
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