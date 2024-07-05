https://1prime.ru/20240705/putin-849861523.html

Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

В случае прекращения огня ВСУ исчезнет предлог для продления военного положения в стране, поэтому Киев не допускает такую мысль. Об этом заявил президент России | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:22+0300

2024-07-05T17:22+0300

2024-07-05T17:33+0300

спецоперация на украине

украина

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В случае прекращения огня ВСУ исчезнет предлог для продления военного положения в стране, поэтому Киев не допускает такую мысль. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 5 июля провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле, по итогам беседы сделал заявление для журналистов."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - отметил президент.Ранее Владимир Зеленский, сославшись на военное положение на Украине, отменил выборы президента страны, которые должны были проходить в марте. Полномочия Зеленского завершились 20 мая.

https://1prime.ru/20240705/britaniya-849838389.html

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украина, владимир путин, виктор орбан