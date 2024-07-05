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Страховщики назвали долю ремонтов автомобилей по ОСАГО в России

Страховщики назвали долю ремонтов автомобилей по ОСАГО в России - 05.07.2024, ПРАЙМ

Страховщики назвали долю ремонтов автомобилей по ОСАГО в России

Доля натурального возмещения в виде ремонта автомобиля по полису ОСАГО в России составляет 5-7%, сказал журналистам в рамках Финансового конгресса Банка России... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T23:02+0300

2024-07-05T23:02+0300

2024-07-05T23:02+0300

экономика

авто

осаго

ремонт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Доля натурального возмещения в виде ремонта автомобиля по полису ОСАГО в России составляет 5-7%, сказал журналистам в рамках Финансового конгресса Банка России глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "У нас практически упало натуральное возмещение, и практически не ремонтируются автомобили. По разному можно считать, сейчас это примерно 5-7% относительно общего числа убытков. Ранее она доходила у нас до 12%, потом она упала практически до нуля, сейчас вернулась к 5-7%", - отметил он. По его словам, основная проблема – это увеличение срока поставок запасных частей, а не сама стоимость запасной части. Он привел пример, что страховщик, зафиксировав повреждения, дает направление на ремонт. На станции техобслуживания подтвердили, что готовы отремонтировать, однако сам водитель при несильном повреждении может приехать на станцию через, условно, неделю. Станция смотрит деталь на сайте, а ее уже нет. Резервировать нет смысла, потому что автовладелец может и не приехать. "Если на станции, куда выдано направление для ремонта автовладельцу, нет в наличии той или иной запчасти, а сроки поставки превышают 30 дней, то этот ремонт не укладывается в отведенные законом об ОСАГО 30 дней для произведения выплаты", - сказал он и добавил, что в этом случае выходом было бы, чтобы сам автовладелец мог предложить свою станцию техобслуживания, где есть эта деталь.

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авто, осаго, ремонт