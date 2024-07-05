https://1prime.ru/20240705/roskachestvo-849828240.html

Роскачество обнаружило в рыбных закусках превышение уровня вредных веществ

Роскачество обнаружило в рыбных закусках превышение уровня вредных веществ - 05.07.2024, ПРАЙМ

Роскачество обнаружило в рыбных закусках превышение уровня вредных веществ

Роскачество обнаружило в рыбных закусках некоторых марок превышение допустимого уровня мышьяка и плесени, бактерий группы кишечной палочки и сальмонеллы... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T07:10+0300

2024-07-05T07:10+0300

2024-07-05T07:11+0300

роскачество

рыба

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Роскачество обнаружило в рыбных закусках некоторых марок превышение допустимого уровня мышьяка и плесени, бактерий группы кишечной палочки и сальмонеллы выявлено не было, рассказали РИА Новости в организации. Уточняется, что проверены были следующие торговые марки: Smakky (горбуша), "Каждый День" (желтый полосатик и кальмар), "Баренцев" (желтый полосатик), BEERka (кальмар, путассу и желтый полосатик), "Шварцкайзер" (кальмар на развес), "Тиксы" (кальмар, желтый полосатик), Fish House (кальмар, путассу), "Чистое море" (кальмар, желтый полосатик), "Сухогруз" (желтый полосатик, кальмар, путассу, горбуша, ставрида), "Патипро" (форель), "5 океан" (желтый полосатик, кальмар), "Южный берег" (семга), "Маркет Перекресток" (путассу), Spar (желтый полосатик, ставрида), "365 дней" (путассу), "Хороший день" (ставридка). "В рыбных закусках не выявлено бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы и бактерий рода Clostridium... В продукции торговой марки "Маркет Перекресток" (путассу) обнаружено превышение предельно допустимого уровня содержания мышьяка (в 1,5 раза)... В закусках путассу и горбуша от "Сухогруза" выявили несоответствие по общей обсемененности бактериями (КМАФАнМ). В этих же закусках выявлено несоответствие требованиям законодательства по количеству дрожжей и плесеней", - сообщили в Роскачестве. Также отмечается, что технический регламент устанавливает требования для массовой доли воды в сушено-вяленой рыбе - она должна составлять 20-30%. Однако исследование показало, что в продукции трех торговых марок этот показатель был ниже нормы: "Тиксы" (желтый полосатик) – 11,9%, Spar (ставридка) – 13,9% и Fish House (путассу, соломка) – 13,8%. По словам Роскачества, низкое содержание воды приводит к тому, что продукт получается жестким и неприятным на вкус. "В 10 торговых марках заявлено использование консервантов, что не является нарушением, но представляет собой несоответствие требованиям опережающего стандарта... В продукции 7 торговых марок выявлены нарушения с использованием сорбиновой и/или бензойной кислот. Например, указали в составе одну из кислот, а использовали обе, или указали в составе, но превысили нормативы по использованию сорбиновой и/или бензойной кислот", - добавляется в сообщении. В организации заключили, что обязательным требованиям законодательства отвечало только 35% продукции. Претендентов на получение российского "Знака качества" не оказалось. РЕАКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Роскачество также сообщило, что производитель "Рыбокомбинат Донской" (торговые марки "365 дней", "Янтарная рыбка с перцем" и Fish House) принял решение об отзыве партии готового продукта (рыба сушено-вяленая путассу) и назначил расследование причин возникшего отклонения. Таким образом, будут разработаны корректирующие мероприятия и направлена заявка на проведение повторных испытаний. При этом по марке "Тиксы" (желтый полосатик) был отправлен запрос поставщику сырья о проведении расследования и выяснении причин отклонений. Уточняется, что по результатам полученного ответа будет выставлена претензия поставщику и разработаны корректирующие мероприятия. В отношении продукции "Хороший день" (ставридка) также направлена заявка на проведение повторных испытаний, усилен контроль за качеством и массой продукции при фасовке, запланирован аудит поставщика сырья и внесены правки в маркировку. Сеть Spar прекратила реализацию партий продукции, проинформировала производителя о проведении проверки партии и лабораторных испытаниях. В свою очередь производитель "Сифуд индастриз" (марка "Сухогруз") тоже направил заявку на проведение повторных испытаний. Усилен контроль за качеством продукции, проведена дополнительная санитарная обработка, запланирован аудит поставщика сырья и внесены правки в маркировку Изготовитель марки "Южный берег" (лососевая соломка сушено-вяленая) сообщил, что подобные отклонения допущены неумышленно и впервые. Проведены корректирующие мероприятия: отозвали для утилизации партию, провели проверки причин возникших отклонений и корректировки производственного процесса в целях исключения в дальнейшем подобных случаев.

https://1prime.ru/20240620/botulizm-849324659.html

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роскачество, рыба