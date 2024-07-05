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В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России

В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России - 05.07.2024, ПРАЙМ

В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России

Производство шин всех категорий увеличится в РФ на 5% в 2024 году, такой прогноз опубликован в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:33+0300

2024-07-05T18:33+0300

2024-07-05T18:34+0300

экономика

денис мантуров

авто

шины

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Производство шин всех категорий увеличится в РФ на 5% в 2024 году, такой прогноз опубликован в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. В прошлом году выпуск этой продукции в стране достиг 45,6 миллиона штук, уточнили в секретариате. Таким образом, по итогам 2024 года производство может достичь почти 48 миллионов шин. Основная доля приходится на автомобильные шины для легковушек и грузовиков. "В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Калужскую область, где он посетил шинный завод Gislaved, входящий в кластер "Кордиант". Ранее это предприятие принадлежало иностранному производителю премиальных шин Continental AG, а затем его российские активы были приобретены российским инвестором (многопрофильным холдингом S8 Capital), что позволило продолжить выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, напомнили в секретариате. В настоящее время мощности производства составляют 3,5 миллиона штук в год. "Видим, что предприятие уже восстановилось после временного снижения объема производства и в результате ухода прежних западных собственников. Понимаем, как предприятию развиваться дальше. Есть программа наращивания объемов производства - и линейки, и номенклатуры. Рассчитываем, что и дальше будут использоваться меры поддержки, которые сегодня оказываются при расширении производственных мощностей через инструменты промышленной ипотеки, льгот для резидентов индустриальных парков и займы Фонда развития промышленности", - отметил Мантуров на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, авто, шины