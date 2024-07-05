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В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России
В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России - 05.07.2024, ПРАЙМ
В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России
Производство шин всех категорий увеличится в РФ на 5% в 2024 году, такой прогноз опубликован в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:33+0300
2024-07-05T18:33+0300
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экономика
денис мантуров
авто
шины
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Производство шин всех категорий увеличится в РФ на 5% в 2024 году, такой прогноз опубликован в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. В прошлом году выпуск этой продукции в стране достиг 45,6 миллиона штук, уточнили в секретариате. Таким образом, по итогам 2024 года производство может достичь почти 48 миллионов шин. Основная доля приходится на автомобильные шины для легковушек и грузовиков. "В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Калужскую область, где он посетил шинный завод Gislaved, входящий в кластер "Кордиант". Ранее это предприятие принадлежало иностранному производителю премиальных шин Continental AG, а затем его российские активы были приобретены российским инвестором (многопрофильным холдингом S8 Capital), что позволило продолжить выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, напомнили в секретариате. В настоящее время мощности производства составляют 3,5 миллиона штук в год. "Видим, что предприятие уже восстановилось после временного снижения объема производства и в результате ухода прежних западных собственников. Понимаем, как предприятию развиваться дальше. Есть программа наращивания объемов производства - и линейки, и номенклатуры. Рассчитываем, что и дальше будут использоваться меры поддержки, которые сегодня оказываются при расширении производственных мощностей через инструменты промышленной ипотеки, льгот для резидентов индустриальных парков и займы Фонда развития промышленности", - отметил Мантуров на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой.
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денис мантуров, авто, шины
Экономика, Денис Мантуров, Авто, шины
В секретариате Мантурова ожидают роста производства шин в России
Секретариат Мантурова: рост производства шин в России в 2024 году ожидается в 5%
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Производство шин всех категорий увеличится в РФ на 5% в 2024 году, такой прогноз опубликован в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова.
В прошлом году выпуск этой продукции в стране достиг 45,6 миллиона штук, уточнили в секретариате. Таким образом, по итогам 2024 года производство может достичь почти 48 миллионов шин. Основная доля приходится на автомобильные шины для легковушек и грузовиков.
"В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Калужскую область, где он посетил шинный завод Gislaved, входящий в кластер "Кордиант".
Ранее это предприятие принадлежало иностранному производителю премиальных шин Continental AG, а затем его российские активы были приобретены российским инвестором (многопрофильным холдингом S8 Capital), что позволило продолжить выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, напомнили в секретариате. В настоящее время мощности производства составляют 3,5 миллиона штук в год.
"Видим, что предприятие уже восстановилось после временного снижения объема производства и в результате ухода прежних западных собственников. Понимаем, как предприятию развиваться дальше. Есть программа наращивания объемов производства - и линейки, и номенклатуры. Рассчитываем, что и дальше будут использоваться меры поддержки, которые сегодня оказываются при расширении производственных мощностей через инструменты промышленной ипотеки, льгот для резидентов индустриальных парков и займы Фонда развития промышленности", - отметил Мантуров на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой.
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