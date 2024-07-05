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Кредитное рабство заканчивается: что решит Банк России в июле - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Кредитное рабство заканчивается: что решит Банк России в июле
Кредитное рабство заканчивается: что решит Банк России в июле - 05.07.2024, ПРАЙМ
Кредитное рабство заканчивается: что решит Банк России в июле
Мало кто из аналитиков сомневается в том, что на июльском заседании Банк России повысит ключевую ставку. Называют разные цифры – 17, 18 и более процентов... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T02:02+0300
2024-07-05T02:02+0300
эксклюзив
кредит
потребительский кредит
ставка банка россии
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Мало кто из аналитиков сомневается в том, что на июльском заседании Банк России повысит ключевую ставку. Называют разные цифры – 17, 18 и более процентов годовых. Что в этом случае будет со ставками по кредитам, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова."На сегодняшний день средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам в базе нашего финансового маркетплейса составляет 22,5% годовых, что уже является достаточно высоким значением", - напомнила она.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПоэтому, независимо от того, какое решение примет ЦБ на июльском заседании (за исключением резкого повышения ключевой до запретительного уровня), скорее всего, на ставки по кредитам значимого влияния оно уже не окажет, так как они и так находятся на предельных значениях, полагает аналитик.Подстегнуть их изменение в третьем квартале может вступившее в силу ограничение верхней границы ПСК, из-за чего ряд игроков могут скорректировать свои тарифы. При этом сама динамика ставок может быть разнонаправленной, поскольку для того, чтобы уложиться в ограничения, банки могут пересмотреть как размер ставок, так и пропорции формирования ПСК и веса ставки в ней.Значимого снижения ключевой ставки, а следом и банковских кредитных ставок следует ожидать не раньше 2025 года. Но и стрессовые сценарии с резким повышением до 20% и более пока не просматривается.Так или иначе, можно сказать, что с массовым попаданием в "кредитное рабство" в текущем году покончено. Нынешние ставки по кредитам можно считать заградительными, если не подключаются льготные программы от государства, заключила Солдатенкова.
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эксклюзив, кредит, потребительский кредит, ставка банка россии
Эксклюзив, кредит, потребительский кредит, ставка Банка России
02:02 05.07.2024
 
Кредитное рабство заканчивается: что решит Банк России в июле

Аналитик Солдатенкова: рост ставки не повлияет на кредиты - они уже на пределе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Мало кто из аналитиков сомневается в том, что на июльском заседании Банк России повысит ключевую ставку. Называют разные цифры – 17, 18 и более процентов годовых. Что в этом случае будет со ставками по кредитам, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
"На сегодняшний день средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам в базе нашего финансового маркетплейса составляет 22,5% годовых, что уже является достаточно высоким значением", - напомнила она.
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Поэтому, независимо от того, какое решение примет ЦБ на июльском заседании (за исключением резкого повышения ключевой до запретительного уровня), скорее всего, на ставки по кредитам значимого влияния оно уже не окажет, так как они и так находятся на предельных значениях, полагает аналитик.
Подстегнуть их изменение в третьем квартале может вступившее в силу ограничение верхней границы ПСК, из-за чего ряд игроков могут скорректировать свои тарифы. При этом сама динамика ставок может быть разнонаправленной, поскольку для того, чтобы уложиться в ограничения, банки могут пересмотреть как размер ставок, так и пропорции формирования ПСК и веса ставки в ней.
Значимого снижения ключевой ставки, а следом и банковских кредитных ставок следует ожидать не раньше 2025 года. Но и стрессовые сценарии с резким повышением до 20% и более пока не просматривается.
Так или иначе, можно сказать, что с массовым попаданием в "кредитное рабство" в текущем году покончено. Нынешние ставки по кредитам можно считать заградительными, если не подключаются льготные программы от государства, заключила Солдатенкова.
Деньги, калькулятор
Россиян научили, как снизить ставку по кредиту
24 июня, 10:18
 
Эксклюзивкредитпотребительский кредитставка Банка России
 
 
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