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Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск
Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск - 05.07.2024, ПРАЙМ
Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск
Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли к "англосаксонской стратегии" - стремятся обстрелами нанести максимальный ущерб гражданской... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T07:24+0300
2024-07-05T07:31+0300
спецоперация на украине
владимир рогов
всу
стратегия
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли к "англосаксонской стратегии" - стремятся обстрелами нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В частности, он заявил: "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящий момент Российская Федерация контролирует свыше 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается бывший облцентр региона - город Запорожье. С марта прошлого года административным центром области стал Мелитополь.
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владимир рогов, всу, стратегия
Спецоперация на Украине, Владимир Рогов, ВСУ, стратегия
07:24 05.07.2024 (обновлено: 07:31 05.07.2024)
 
Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск

Рогов: в Запорожской области ВСУ перешли к "англосаксонской стратегии"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли к "англосаксонской стратегии" - стремятся обстрелами нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В частности, он заявил: "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю".
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29 июня, 14:29
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящий момент Российская Федерация контролирует свыше 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается бывший облцентр региона - город Запорожье. С марта прошлого года административным центром области стал Мелитополь.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир РоговВСУстратегия
 
 
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