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Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск

Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск - 05.07.2024, ПРАЙМ

Рогов рассказал о варварской "англосаксонской стратегии" украинских войск

Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли к "англосаксонской стратегии" - стремятся обстрелами нанести максимальный ущерб гражданской... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T07:24+0300

2024-07-05T07:24+0300

2024-07-05T07:31+0300

спецоперация на украине

владимир рогов

всу

стратегия

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли к "англосаксонской стратегии" - стремятся обстрелами нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В частности, он заявил: "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящий момент Российская Федерация контролирует свыше 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается бывший облцентр региона - город Запорожье. С марта прошлого года административным центром области стал Мелитополь.

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владимир рогов, всу, стратегия