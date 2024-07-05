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"Ужасающие три дня". На Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Ужасающие три дня". На Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
"Ужасающие три дня". На Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Ужасающие три дня". На Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
ВС РФ наносит украинской армии крайне болезненный урон, нанося удары по аэродромам, и скоро может полностью уничтожить авиацию Украины. Об этом в материале для... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:13+0300
2024-07-05T09:14+0300
спецоперация на украине
россия
ракетные удары
всу
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. ВС РФ наносит украинской армии крайне болезненный урон, нанося удары по аэродромам, и скоро может полностью уничтожить авиацию Украины. Об этом в материале для Telegraph пишет британский военный обозреватель Дэвид Экс.По его словам, Россия "ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить".ВС России, как отметил эксперт, убедительно продемонстрировала, какая участь ждет истребители F-16 и Mirage 2000 на Украине. Самолеты США и Франции, по мнению Экса, будут уничтожены российскими ракетами сразу же, как прибудут на украинскую территорию.Украина испытывает катастрофическую нехватку средств противовоздушной обороны, чтобы одновременно защищать объекты в городах, подразделения на передовой и аэродромы в тылу, говорится в публикации."Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины", — предупреждает Экс в заключение.В четверг МО РФ уже третий день подряд сообщило об ударах по военным аэродромам Украины. На аэродроме Долгинцево российские ракеты уничтожили истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти истребителей Су-27 и повреждении еще двух на аэродроме Миргород. А еще ранее, 3 июля, в оборонном ведомстве рассказали об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, в результате которого были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной службы.
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россия, ракетные удары, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ракетные удары, ВСУ
09:13 05.07.2024 (обновлено: 09:14 05.07.2024)
 
"Ужасающие три дня". На Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

Telegraph: ВСУ будет трудно восполнить потери самолетов, уничтоженных ВС России

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. ВС РФ наносит украинской армии крайне болезненный урон, нанося удары по аэродромам, и скоро может полностью уничтожить авиацию Украины. Об этом в материале для Telegraph пишет британский военный обозреватель Дэвид Экс.
По его словам, Россия "ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить".
ВС России, как отметил эксперт, убедительно продемонстрировала, какая участь ждет истребители F-16 и Mirage 2000 на Украине. Самолеты США и Франции, по мнению Экса, будут уничтожены российскими ракетами сразу же, как прибудут на украинскую территорию.
Украина испытывает катастрофическую нехватку средств противовоздушной обороны, чтобы одновременно защищать объекты в городах, подразделения на передовой и аэродромы в тылу, говорится в публикации.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники
3 июля, 11:41
"Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины", — предупреждает Экс в заключение.
В четверг МО РФ уже третий день подряд сообщило об ударах по военным аэродромам Украины. На аэродроме Долгинцево российские ракеты уничтожили истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти истребителей Су-27 и повреждении еще двух на аэродроме Миргород. А еще ранее, 3 июля, в оборонном ведомстве рассказали об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, в результате которого были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной службы.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯракетные ударыВСУ
 
 
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