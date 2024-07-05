https://1prime.ru/20240705/ukraina-849832962.html

Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии

Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии

Ошибка командования Вооруженных сил Украины в Полтавской области дорого обойдется Киеву, передает немецкое издание ZDF. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:18+0300

2024-07-05T09:18+0300

2024-07-05T09:18+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ошибка командования Вооруженных сил Украины в Полтавской области дорого обойдется Киеву, передает немецкое издание ZDF."Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — сказано в материале издания.Авторы публикации также были "удивлены и обескуражены" тем, что Киев не предпринимает никаких попыток защитить свои авиабазы и боевые самолеты.Ранее сообщалось, что на украинском военном аэродроме в Миргороде были уничтожены российской армией пять исправных истребителей Су-27 и повреждены два других, которые находились на ремонте. В настоящее время инициировано расследование, стало ли это результатом халатности со стороны украинского военного командования.

https://1prime.ru/20240702/svo-849655828.html

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украина, всу, германия