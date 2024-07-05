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Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии
Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии
Ошибка командования Вооруженных сил Украины в Полтавской области дорого обойдется Киеву, передает немецкое издание ZDF. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:18+0300
2024-07-05T09:18+0300
2024-07-05T09:18+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ошибка командования Вооруженных сил Украины в Полтавской области дорого обойдется Киеву, передает немецкое издание ZDF."Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — сказано в материале издания.Авторы публикации также были "удивлены и обескуражены" тем, что Киев не предпринимает никаких попыток защитить свои авиабазы и боевые самолеты.Ранее сообщалось, что на украинском военном аэродроме в Миргороде были уничтожены российской армией пять исправных истребителей Су-27 и повреждены два других, которые находились на ремонте. В настоящее время инициировано расследование, стало ли это результатом халатности со стороны украинского военного командования.
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украина, всу, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ГЕРМАНИЯ
Обескураживающе. Ошибка командования ВСУ вызвала тревогу в Германии
ZDF: ошибка командования ВСУ в Полтавской области дорого обойдется Украине
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Ошибка командования Вооруженных сил Украины в Полтавской области дорого обойдется Киеву, передает немецкое издание ZDF.
"Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — сказано в материале издания.
Авторы публикации также были "удивлены и обескуражены" тем, что Киев не предпринимает никаких попыток защитить свои авиабазы и боевые самолеты.
Ранее сообщалось, что на украинском военном аэродроме в Миргороде были уничтожены российской армией пять исправных истребителей Су-27 и повреждены два других, которые находились на ремонте. В настоящее время инициировано расследование, стало ли это результатом халатности со стороны украинского военного командования.
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