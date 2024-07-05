https://1prime.ru/20240705/ukraina-849840635.html

Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ

Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ - 05.07.2024, ПРАЙМ

Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ

Украина справилась с дефицитом снарядов и сразу же столкнулась с нехваткой солдат, сообщает чешское издание Seznam zprávy. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:55+0300

2024-07-05T11:55+0300

2024-07-05T11:55+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина справилась с дефицитом снарядов и сразу же столкнулась с нехваткой солдат, сообщает чешское издание Seznam zprávy.Издание приводит данные аналитической группы CIT, согласно которым ВСУ преодолели проблему нехватки снарядов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Более серьезная проблема, судя по всему, у украинцев с нехваткой солдат. Украинские власти в этом отношении явно слишком много упустили, прежде чем объявили мобилизацию, и армия сейчас истощена", - сказано в материалах.Отмечается, что украинские солдаты сохраняют надежду, что на фронт прибудут новые соединения, сформированные в ходе мобилизации. Однако подкрепление будет состоять из новичков, прошедших короткую подготовку, что будет означать увеличение числа потерь."Ситуация для командования будет непростой, и для его подчиненных неправильное решение может, безусловно, повлечь чрезвычайно серьезные последствия", - заключает SZ.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240705/belorussiya-849836713.html

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украина, всу