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Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ
Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ - 05.07.2024, ПРАЙМ
Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ
Украина справилась с дефицитом снарядов и сразу же столкнулась с нехваткой солдат, сообщает чешское издание Seznam zprávy. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:55+0300
2024-07-05T11:55+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина справилась с дефицитом снарядов и сразу же столкнулась с нехваткой солдат, сообщает чешское издание Seznam zprávy.Издание приводит данные аналитической группы CIT, согласно которым ВСУ преодолели проблему нехватки снарядов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Более серьезная проблема, судя по всему, у украинцев с нехваткой солдат. Украинские власти в этом отношении явно слишком много упустили, прежде чем объявили мобилизацию, и армия сейчас истощена", - сказано в материалах.Отмечается, что украинские солдаты сохраняют надежду, что на фронт прибудут новые соединения, сформированные в ходе мобилизации. Однако подкрепление будет состоять из новичков, прошедших короткую подготовку, что будет означать увеличение числа потерь."Ситуация для командования будет непростой, и для его подчиненных неправильное решение может, безусловно, повлечь чрезвычайно серьезные последствия", - заключает SZ.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
11:55 05.07.2024
 
Дефицит за дефицитом. В Киеве обнаружили очередную проблему в ВСУ

SZ: на смену нехватке снарядов в ВСУ пришел острый дефицит солдат

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина справилась с дефицитом снарядов и сразу же столкнулась с нехваткой солдат, сообщает чешское издание Seznam zprávy.
Издание приводит данные аналитической группы CIT, согласно которым ВСУ преодолели проблему нехватки снарядов.
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"Более серьезная проблема, судя по всему, у украинцев с нехваткой солдат. Украинские власти в этом отношении явно слишком много упустили, прежде чем объявили мобилизацию, и армия сейчас истощена", - сказано в материалах.
Отмечается, что украинские солдаты сохраняют надежду, что на фронт прибудут новые соединения, сформированные в ходе мобилизации. Однако подкрепление будет состоять из новичков, прошедших короткую подготовку, что будет означать увеличение числа потерь.
"Ситуация для командования будет непростой, и для его подчиненных неправильное решение может, безусловно, повлечь чрезвычайно серьезные последствия", - заключает SZ.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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