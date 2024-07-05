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Юань стабилизировался на фоне роста доходности китайских гособлигаций
Юань стабилизировался на фоне роста доходности китайских гособлигаций - 05.07.2024, ПРАЙМ
Юань стабилизировался на фоне роста доходности китайских гособлигаций
Китайский юань в пятницу стабилизировался по отношению к доллару США, в то время как доходность государственных облигаций Китая выросла по всей кривой на фоне... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:45+0300
2024-07-05T11:45+0300
2024-07-05T11:45+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу стабилизировался по отношению к доллару США, в то время как доходность государственных облигаций Китая выросла по всей кривой на фоне намеков центрального банка на то, что он может начать масштабные продажи облигаций.Народный банк Китая заявил в пятницу, что имеет в своем распоряжении средне- и долгосрочные облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования и продажи. Рынки рассматривают это как попытку ослабить мощное ралли облигаций.Повышение доходности китайских гособлигаций и сужение спреда по отношению к американским казначейским долговым бумагам может помочь ослабить давление на юань, говорит Самуэль Це, экономист DBS.Однако не все были уверены, что действия центрального банка могут оказать долгосрочное влияние."Силы, толкающие доходность вниз, вряд ли обратятся вспять в ближайшее время", - написал в заметке для клиентов Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics."Без более широкого ужесточения денежно-кредитной политики, которое, похоже, не планируется, лучшее, на что может рассчитывать Народный банк Китая, – это создать краткосрочную паузу в ралли облигаций", - добавил он.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2630 за доллар и по состоянию на 02.54 по Гринвичу торговался по 7,2694.Перед открытием рынка Народный банк Китая установил средний курс на уровне 7,1289 за доллар.Поддержку юаню также оказало ослабление доллара. Индекс доллара упал в пятницу до 105,02, оказавшись вблизи 3-недельного минимума.Доходность 10-летних китайских гособлигаций выросла более чем на 1 базисный пункт после достижения 22-летнего минимума ранее на этой неделе.С начала года юань понизился на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года из-за кризиса в секторе недвижимости, вялых потребительских расходов и нестабильного фондового рынка. Ралли облигаций с начала этого года только усугубило ситуацию."Мы продолжаем занимать медвежью позицию по юаню, особенно учитывая небольшое изменение политики Народного банка Китая по отношению к юаню в последнее время", - говорится в записке аналитиков Maybank.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу стабилизировался по отношению к доллару США, в то время как доходность государственных облигаций Китая выросла по всей кривой на фоне намеков центрального банка на то, что он может начать масштабные продажи облигаций.
Народный банк Китая заявил в пятницу, что имеет в своем распоряжении средне- и долгосрочные облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования и продажи. Рынки рассматривают это как попытку ослабить мощное ралли облигаций.
Повышение доходности китайских гособлигаций и сужение спреда по отношению к американским казначейским долговым бумагам может помочь ослабить давление на юань, говорит Самуэль Це, экономист DBS.
Однако не все были уверены, что действия центрального банка могут оказать долгосрочное влияние.
"Силы, толкающие доходность вниз, вряд ли обратятся вспять в ближайшее время", - написал в заметке для клиентов Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics.
"Без более широкого ужесточения денежно-кредитной политики, которое, похоже, не планируется, лучшее, на что может рассчитывать Народный банк Китая, – это создать краткосрочную паузу в ралли облигаций", - добавил он.
Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2630 за доллар и по состоянию на 02.54 по Гринвичу торговался по 7,2694.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил средний курс на уровне 7,1289 за доллар.
Поддержку юаню также оказало ослабление доллара. Индекс доллара упал в пятницу до 105,02, оказавшись вблизи 3-недельного минимума.
Доходность 10-летних китайских гособлигаций выросла более чем на 1 базисный пункт после достижения 22-летнего минимума ранее на этой неделе.
С начала года юань понизился на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года из-за кризиса в секторе недвижимости, вялых потребительских расходов и нестабильного фондового рынка. Ралли облигаций с начала этого года только усугубило ситуацию.
"Мы продолжаем занимать медвежью позицию по юаню, особенно учитывая небольшое изменение политики Народного банка Китая по отношению к юаню в последнее время", - говорится в записке аналитиков Maybank.